Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, Nga vừa công bố thành công thử nghiệm ngư lôi hạt nhân Poseidon, ‘quái vật dưới biển’ dài 20 mét, tốc độ 185 km/h, tầm bắn 10.000km, lặn sâu 1.000m, mang theo quả bom hạt nhân 2 megaton, được thiết kế để tạo ra sóng thần hạt nhân khổng lồ, có thể xóa sổ các thành phố ven biển lớn chỉ trong chớp mắt. Với công nghệ hạt nhân tiên tiến và khả năng không thể chặn đánh, Poseidon không chỉ là biểu tượng của sức mạnh quân sự mà còn là bước ngoặt trong cuộc đua vũ khí toàn cầu. Hãy cùng khám phá công nghệ tối tân của ‘siêu’ vũ khí ‘ngày tận thế’ này.

Nga vừa công bố thành công thử nghiệm ngư lôi hạt nhân Poseidon, ‘quái vật dưới biển’ dài 20 mét, tốc độ 185 km/h, tầm bắn 10.000km, lặn sâu 1.000m, mang theo quả bom hạt nhân 2 megaton. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/Lenta.ru

Nga vừa công bố thành công thử nghiệm ngư lôi hạt nhân Poseidon. VIDEO: rferl.org

Poseidon, hay còn được biết đến với tên gọi Status-6 hoặc Kanyon trong các tài liệu phương Tây, là một trong những dự án vũ khí bí mật nhất của Nga.

Được tiết lộ lần đầu tiên vào năm 2015 qua các hình ảnh rò rỉ trên truyền hình nhà nước, Poseidon nhanh chóng trở thành nỗi ám ảnh của các chuyên gia quốc phòng.

Đến ngày 28/10, Tổng thống Vladimir Putin đã chính thức xác nhận thử nghiệm thành công từ một tàu ngầm chuyên dụng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa vũ khí này vào biên chế lực lượng hải quân Nga.

Không chỉ là một ngư lôi thông thường, Poseidon đại diện cho sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hạt nhân và trí tuệ nhân tạo (AI), biến nó thành "ngư lôi ngày tận thế", một công cụ răn đe chiến lược có khả năng thay đổi cán cân quyền lực toàn cầu.

Về mặt công nghệ cốt lõi, Poseidon hoạt động như một phương tiện không người lái dưới nước (UUV – Unmanned Underwater Vehicle) chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Lò phản ứng hạt nhân mini trên thân tàu cung cấp nguồn năng lượng gần như vô tận, cho phép Poseidon di chuyển liên tục mà không cần nạp nhiên liệu.

Quá trình thử nghiệm gần đây đã chứng minh khả năng khởi động lò phản ứng từ tàu ngầm mang theo, đảm bảo tính cơ động và bí mật cao.

Thiết kế hình trụ dài khoảng 20 mét, đường kính 1,6 mét, giúp Poseidon dễ dàng triển khai từ các tàu ngầm lớp Belgorod, loại tàu ngầm đặc biệt được Nga chế tạo dành riêng cho sứ mệnh này.

Thông số kỹ thuật của Poseidon khiến bất kỳ hệ thống phòng thủ nào cũng phải khiếp đảm.

Tầm bắn lên đến 10.000km cho phép nó khởi hành từ các vùng biển Nga và tiếp cận mục tiêu ở Đại Tây Dương hay Thái Bình Dương mà không gặp trở ngại.

Tốc độ tối đa đạt 185 km/h (khoảng 100 knot), nhanh hơn gấp đôi ngư lôi thông thường, kết hợp với khả năng lặn sâu hơn 1.000 mét, giúp Poseidon dễ dàng tránh né sonar và các biện pháp chống ngư lôi hiện đại.

Đầu đạn hạt nhân có công suất từ 2 megaton, tương đương 100 quả bom nguyên tử ném xuống Hiroshima, được tích hợp cobalt-60 để tạo hiệu ứng phóng xạ kéo dài, biến khu vực mục tiêu thành "vùng chết" trong nhiều thập kỷ.

Công nghệ dẫn đường là yếu tố then chốt làm nên sức mạnh của Poseidon. Thay vì dựa hoàn toàn vào GPS dễ bị nhiễu, Poseidon sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI) để tự điều chỉnh quỹ đạo dựa trên dữ liệu môi trường biển.

Trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ giúp Poseidon tránh chướng ngại vật mà còn tối ưu hóa đường đi để tiếp cận mục tiêu một cách bất ngờ nhất.

Một minh họa về hình dạng của ngư lôi hạt nhân Poseidon. Ảnh: HI Sutton/Covert Shores/euronews.com

Hơn nữa, lớp vỏ titan đặc biệt chống chịu áp lực nước sâu và chống phát hiện radar, biến Poseidon thành "bóng ma dưới đại dương".

Các chuyên gia Nga nhấn mạnh rằng Poseidon được thiết kế để hoạt động độc lập, có thể nhận lệnh từ xa qua liên kết vệ tinh hoặc tự kích hoạt trong trường hợp mất liên lạc, đảm bảo độ tin cậy cao trong môi trường chiến tranh hỗn loạn.

Về tác động chiến lược, Poseidon không chỉ nhắm đến phá hủy vật lý mà còn tạo ra nỗi kinh hoàng tâm lý.

Khi kích nổ dưới đáy biển gần bờ, đầu đạn sẽ giải phóng năng lượng khổng lồ, đẩy nước lên thành sóng thần cao hàng trăm mét mang theo bụi phóng xạ.

Các mô hình mô phỏng cho thấy nó có thể quét sạch các thành phố ven biển châu Âu như London, Stockholm, Helsinki, Paris, Bắc Ba Lan và Berlin, gây ô nhiễm lan rộng qua Biển Baltic và eo biển Anh.

Phương Tây lo ngại rằng Poseidon có thể làm tê liệt kinh tế toàn cầu bằng cách biến các cảng lớn thành khu vực không thể tiếp cận, nhưng các nhà phân tích Nga khẳng định đây chỉ là công cụ răn đe, không phải vũ khí tấn công đầu tiên.

Dù vậy, Poseidon vẫn đối mặt với những thách thức công nghệ. Các chuyên gia phương Tây nghi ngờ về quy mô thực tế của sóng thần, cho rằng hiệu quả chủ yếu nằm ở ô nhiễm phóng xạ hơn là phá hủy tức thì.

Nga đã đầu tư hàng tỷ ruble vào dự án từ năm 2019, với các thử nghiệm liên tục tại Biển Barents, và dự kiến sẽ triển khai hàng loạt vào năm 2026.

Trong bối cảnh cuộc đua vũ khí hạt nhân mới, Poseidon không chỉ là minh chứng cho sự sáng tạo kỹ thuật của Nga mà còn là lời cảnh báo rằng tương lai tác chiến có thể diễn ra dưới lớp nước sâu thẳm, nơi không luật lệ nào còn hiệu lực.