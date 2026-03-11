Trên bầu trời Trung Đông rực lửa, một cuộc đối đầu kinh điển đang diễn ra giữa hai đại diện ưu tú nhất của công nghệ tấn công và phòng thủ: Tên lửa đạn đạo Shahab-3 Iran và hệ thống phòng không Patriot Mỹ. Một bên là biểu tượng sức mạnh tấn công của Tehran, bên kia là niềm tự hào bảo vệ bầu trời của Washington. Liệu công nghệ dẫn đường tinh vi của người Mỹ có thể khuất phục được quỹ đạo bay biến ảo của dòng tên lửa Iran? Câu trả lời nằm ở sự giằng co khốc liệt giữa tốc độ siêu thanh và độ chính xác của radar quét mảng pha điện tử.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot MIM-104. Ảnh: Lockheed Martin/twz.com

Cuộc đối đầu giữa tên lửa Shahab-3 Iran và phòng không Patriot Mỹ không chỉ là sự va chạm của kim loại mà là cuộc chiến giữa hai triết lý quân sự đối lập.

Tên lửa Shahab-3, đặc biệt là các biến thể nâng cấp như Emad, khai thác triệt để bài toán động năng và quỹ đạo. Khi rời bệ phóng, Shahab-3 lao vút lên tầng cao khí quyển trước khi thực hiện cú bổ nhào với vận tốc có thể đạt tới Mach 7 (gấp 7 lần tốc độ âm thanh).

Ở phía ngược lại, hệ thống Patriot (đặc biệt là biến thể PAC-3 MSE) phản công bằng công nghệ ‘hit-to-kill’, tiêu diệt mục tiêu bằng va chạm trực tiếp thay vì nổ mảnh.

Điều này đòi hỏi hệ thống điều khiển của Mỹ phải có độ chính xác tới từng milimet để đánh trúng một thực thể đang lao xuống với tốc độ khủng khiếp.

Lợi thế cốt lõi của Patriot nằm ở hệ thống radar AN/MPQ-65 mảng pha quét điện tử thụ động, có khả năng phát hiện và theo dõi đồng thời hơn 100 mục tiêu từ khoảng cách hàng trăm kilomet.

Radar này đóng vai trò như "mắt thần", liên tục nạp dữ liệu vào máy tính điều khiển hỏa lực để tính toán điểm đánh chặn tối ưu.

Tuy nhiên, Shahab-3 không còn là những quả tên lửa bay theo đường thẳng dễ đoán. Các phiên bản mới của Iran được trang bị đầu đạn có vây lái khí động học, cho phép chúng thực hiện các cú chuyển hướng đột ngột trong giai đoạn cuối của hành trình bay.

Sự biến ảo này trực tiếp thách thức khả năng tính toán của Patriot, tạo ra những "điểm mù" nhất thời trong kịch bản đánh chặn.

Tên lửa Shahab-3 được Iran bắn thử hồi năm 2017. Ảnh: IRNA.

Về mặt hỏa lực, Patriot PAC-3 MSE sử dụng các tên lửa đánh chặn nhỏ hơn nhưng linh hoạt hơn, cho phép mỗi xe phóng mang được tới 12 quả đạn.

Điều này giúp hệ thống của Mỹ có khả năng đối phó với chiến thuật "bão táp" của Iran, tức là phóng cùng lúc nhiều quả tên lửa Shahab-3 để làm quá tải hệ thống phòng thủ đối phương.

Tuy nhiên, tên lửa Shahab-3 lại sở hữu ưu thế về sức công phá với đầu đạn nặng tới gần 1 tấn. Ngay cả khi Patriot đánh chặn thành công, các mảnh vỡ khổng lồ và lượng thuốc nổ chưa tiêu thụ hết của Shahab-3 vẫn có thể gây ra thiệt hại đáng kể nếu vụ va chạm xảy ra ở độ cao thấp gần khu dân cư hoặc căn cứ quân sự.

Điểm yếu chí mạng của cuộc đối đầu này nằm ở chi phí và thời gian tái nạp đạn. Trong khi một quả tên lửa Shahab-3 có giá thành tương đối rẻ nhờ quy trình sản xuất hàng loạt, thì mỗi quả đạn tên lửa đánh chặn Patriot có giá lên tới vài triệu USD.

Trong một cuộc chiến tiêu hao kéo dài như năm 2026, Iran có thể tận dụng số lượng áp đảo để làm cạn kiệt kho đạn dự trữ của các đơn vị Patriot.

Ngược lại, nếu Patriot duy trì được tỷ lệ đánh chặn cao (trên 80% như các báo cáo gần đây tại Trung Đông), sức mạnh răn đe của Shahab-3 sẽ bị triệt tiêu hoàn toàn, biến các cuộc tập kích tầm xa của Tehran trở nên vô hại về mặt chiến lược nhưng lại vô cùng tốn kém.

Cuộc đấu giữa tên lửa Shahab-3 và phòng không Patriot là một bài toán cân não về công nghệ. Patriot chiếm ưu thế về khả năng nhận diện và độ chính xác tuyệt đối, trong khi Shahab-3 lại thắng thế về tốc độ bổ nhào và số lượng hỏa lực.

Kết quả chạm trán không chỉ phụ thuộc vào thông số kỹ thuật khô khan mà còn nằm ở sự phối hợp tác chiến điện tử, khả năng ngụy trang bệ phóng của Iran và tốc độ phản ứng của các kíp trắc thủ Mỹ trong những giây phút sinh tử trên bầu trời.