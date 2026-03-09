Khi những tia chớp rạch ngang bầu trời Iran trong chiến dịch Epic Fury, thế giới không chỉ chứng kiến một cuộc đụng độ quân sự thông thường mà còn là màn chào sân đầy ám ảnh của Precision Strike Missile (PrSM). Được mệnh danh là "người kế thừa ngai vàng" của huyền thoại ATACMS, PrSM không chỉ là một mũi tên tầm xa đơn thuần mà là tinh hoa của công nghệ chiến tranh tương lai. Bài viết sẽ mổ xẻ ‘bộ não’ và ‘cơ bắp’ của loại vũ khí vừa khiến các hệ thống phòng không hiện đại nhất phải câm lặng này.

Tên lửa PrSM (Precision Strike Missile) Mỹ. Ảnh: CENTCOM/twz.com

Sự xuất hiện của tên lửa PrSM (Precision Strike Missile) trong các cuộc không kích vừa qua đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong học thuyết tác chiến của quân đội Hoa Kỳ.

Về mặt thiết kế, tên lửa PrSM là một tuyệt tác của việc tối ưu hóa không gian và hiệu suất. Khác với người tiền nhiệm ATACMS vốn có kích thước cồng kềnh khiến mỗi xe phóng HIMARS chỉ chở được một quả, PrSM sở hữu thân hình thon gọn và khí động học vượt trội.

Điều này cho phép các bệ phóng di động tăng gấp đôi cơ số đạn, tạo ra mật độ hỏa lực dày đặc hơn trong cùng một đơn vị thời gian, biến mỗi khẩu đội pháo phản lực thành một kho đạn đạo di động cực kỳ linh hoạt.

Điểm đáng sợ nhất của tên lửa PrSM nằm ở tầm bắn và tốc độ. Trong các báo cáo kỹ thuật từ chiến trường, loại tên lửa này đã phá vỡ giới hạn 499km của các hiệp ước cũ để vươn tới những mục tiêu xa hơn 500km với độ sai số cực thấp.

Nhờ sử dụng động cơ tên lửa đẩy rắn tiên tiến và hỗn hợp nhiên liệu thế hệ mới, PrSM có khả năng đạt vận tốc siêu thanh, khiến thời gian từ lúc khai hỏa đến khi tiếp cận mục tiêu được rút ngắn xuống mức tối thiểu.

Tên lửa PrSM. Ảnh: CENTCOM/X/Lenta

Tốc độ này kết hợp với quỹ đạo bay biến ảo khiến các hệ thống đánh chặn hiện đại gần như không có đủ thời gian để tính toán điểm rơi hoặc thực hiện quy trình phản ứng.

Công nghệ dẫn đường là linh hồn giúp PrSM đạt được danh hiệu "vũ khí chính xác tuyệt đối". Tên lửa được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính kết hợp GPS kháng nhiễu cực mạnh, cho phép nó hoạt động ổn định ngay cả trong môi trường bị áp chế điện tử nặng nề.

Đặc biệt, các phiên bản nâng cấp còn tích hợp đầu dò đa chế độ, có khả năng bám bắt các mục tiêu di động và các nguồn phát tín hiệu radar.

Điều này giải thích tại sao trong chiến dịch vừa qua, PrSM có thể tiêu diệt các trận địa phòng không của đối phương với độ chính xác kinh ngạc, biến những lá chắn thép thành đống sắt vụn trước khi chúng kịp phát hiện ra mối đe dọa.

Một khía cạnh công nghệ không thể bỏ qua là thiết kế mô-đun hóa của phần đầu nổ. PrSM không chỉ mang theo thuốc nổ mạnh mà còn được thiết kế để tối ưu hóa hiệu ứng phân mảnh và xuyên thấu.

Tên lửa PrSM của Lục quân Mỹ trong một lần phóng thử nghiệm. Ảnh: Lockheed Martin/breakingdefense.com

Khi tiếp cận mục tiêu, tên lửa thực hiện cú bổ nhào thẳng đứng từ tầng cao khí quyển, tận dụng động năng khổng lồ để xuyên thủng các hầm ngầm kiên cố hoặc phá hủy các hạ tầng chiến lược trên diện rộng.

Sự kết hợp giữa sức mạnh công phá và trí tuệ nhân tạo trong việc tính toán điểm nổ giúp PrSM đạt được hiệu quả tiêu diệt tối đa mà vẫn giảm thiểu thiệt hại ngoài ý muốn.

PrSM không đơn thuần là một bản nâng cấp về tầm bắn hay sức mạnh. Nó là một nền tảng vũ khí thông minh, hội tụ đủ các yếu tố: số lượng áp đảo, tốc độ không thể ngăn chặn và sự chính xác tuyệt đối.

Việc triển khai thành công tên lửa PrSM tại Trung Đông chính là lời khẳng định về sự thống trị của công nghệ quân sự thế hệ mới, nơi mà khoảng cách địa lý và các bức tường phòng thủ dày đặc không còn là rào cản đối với những đòn tấn công phẫu thuật từ phía Hoa Kỳ.

(Theo Military Times, The War Zone, Army Recognition, Breaking Defense)