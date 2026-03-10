Trong cuộc đấu trí sinh tử đầu năm 2026, Iran không còn tung ra những cú đấm đơn lẻ. Thay vào đó, họ triển khai một "dàn nhạc chết chóc" phối hợp giữa hàng trăm drone cảm tử giá rẻ và những gã khổng lồ tên lửa Shahab-3. Mục tiêu rất rõ ràng: Không phải là xuyên thủng Patriot bằng công nghệ, mà là khiến "bộ não" của hệ thống phòng thủ Mỹ bị tê liệt vì quá tải thông tin. Khi bầu trời dày đặc những bóng ma điện tử, liệu một hệ thống trị giá hàng tỷ đô như Patriot có thể phân biệt được đâu là chim mồi, đâu là sát thủ thực sự?

Tên lửa Shahab-3 của Iran. Ảnh: wikipedia

Cốt lõi của chiến thuật bầy đàn mà Iran áp dụng chính là sự chênh lệch khủng khiếp về chi phí và số lượng. Thay vì phóng trực diện tên lửa Shahab-3 vào vùng phủ sóng của radar Patriot, Iran mở màn bằng các đợt sóng drone cảm tử dòng Shahed.

Những thiết bị bay không người lái này có diện tích phản xạ radar nhỏ, bay thấp và chậm, tạo ra hàng loạt mục tiêu giả lập trên màn hình radar đối phương.

Khi hệ thống Patriot bị cuốn vào việc phân loại và tiêu diệt những mục tiêu rẻ tiền này, kho đạn tên lửa đánh chặn PAC-3 MSE đắt đỏ sẽ nhanh chóng bị tiêu hao, tạo ra những "khoảng trống phòng thủ" chết người.

Sự tinh vi của chiến thuật này nằm ở tính đa tầng. Trong khi các drone thu hút sự chú ý ở độ cao thấp, các tên lửa hành trình bay bám địa hình sẽ tiếp cận từ các hướng hiểm hóc để đánh phá các trạm radar cảnh giới.

Chỉ đến khi lưới lửa phòng thủ bị phân tán tối đa, Iran mới tung ra "đòn kết liễu" bằng các tên lửa đạn đạo tầm trung Shahab-3 hoặc tên lửa Emad lao xuống từ tầng cao.

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot MIM-104. Ảnh: Lockheed Martin/twz.com

Lúc này, radar của Patriot phải đối mặt với một bài toán không thể giải: Cùng một lúc phải bám bắt cả mục tiêu bay chậm dưới thấp và mục tiêu siêu thanh từ trên cao, dẫn đến hiện tượng quá tải bộ xử lý hoặc hết đạn đánh chặn ngay thời điểm quyết định.

Về công nghệ radar, mặc dù Patriot sở hữu radar mảng pha cực mạnh, nhưng nó vẫn bị giới hạn bởi góc quét và số lượng kênh dẫn đường đồng thời.

Chiến thuật bầy đàn của Iran khai thác triệt để điểm yếu này bằng cách tấn công từ nhiều hướng khác nhau (multi-axis attack).

Khi tên lửa Shahab-3 phối hợp cùng drone Shahed, chúng tạo ra một "đám mây nhiễu" mục tiêu.

Việc khai hỏa một quả tên lửa đánh chặn giá 4 triệu USD để tiêu diệt một drone giá 20.000 USD là một thất bại về mặt kinh tế chiến tranh, nhưng nếu không bắn, radar sẽ bị rối loạn và không thể khóa mục tiêu vào quả tên lửa Shahab-3 mang đầu đạn 1 tấn đang lao tới.

Drone/UAV Shahed của Iran. Ảnh: Eurasian Times.

Bản vẽ UAV Shahed của Iran. Ảnh: The Guardian

Hơn thế nữa, các drone của Iran trong năm 2026 không còn bay đơn lẻ mà có khả năng kết nối mạng nội bộ (mesh networking) để tự phân chia mục tiêu và thực hiện các động tác nghi binh phối hợp.

Khi một nhóm drone bị tiêu diệt, nhóm còn lại sẽ tự động điều chỉnh quỹ đạo để che chắn cho tên lửa Shahab-3 bay phía sau.

Đây là một cuộc chiến không cân sức về số lượng, nơi mà "lá chắn" Patriot dù hiện đại đến đâu cũng có thể bị đánh bại bởi một chiến thuật thông minh biết cách tận dụng sự rẻ tiền và số đông để đè bẹp sự tinh vi và đắt đỏ.

Trận chiến giữa bầy đàn drone Shahed kết hợp tên lửa Shahab-3 và hệ thống Patriot chính là minh chứng cho thấy: Trong tác chiến hiện đại, công nghệ đỉnh cao chưa chắc đã thắng được sự sáng tạo trong cách phối hợp vũ khí.