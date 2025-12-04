Một khách quen tiết lộ, mỗi cuối tuần, anh mất 2 tiếng lái xe từ Kyoto đến đây để thưởng thức món mì. “Ngay cả ở Kyoto hay Osaka cũng khó tìm được kiểu mì như thế này. Nước dùng thật sự rất đặc biệt”.

Quán Ramen Yama bắt đầu mở cửa vào năm 2023, vốn được cải tạo từ một ngôi nhà cổ rộng rãi.

Chủ quán tự hào cho biết, nước dùng cho món mì có giá 1.000 yên (khoảng 170 nghìn đồng) này được ninh từ xương gà trong 6 tiếng ở nhiệt độ thấp, loại bỏ hoàn toàn phần mỡ, tạo nên vị thanh, không tạp chất nhưng vẫn ngọt sâu, đậm đà.

Món ramen thanh đạm và cơm cá ngừ béo ngậy thu hút nhiều thực khách

Nhiều thực khách nhận xét, món mì “thanh nhưng không hề nhạt, húp đến ngụm nước cuối cùng vẫn không ngấy”.

Thế nhưng điều khiến người ta phải đến sớm xếp hàng lại chính là bát cơm cá ngừ, được bán với số lượng giới hạn 20 suất/ngày. Có người phàn nàn: “Lần trước tôi đến thì cá bán hết rồi, lần này phải quay lại ‘phục thù’”. Chủ quán cũng thừa nhận, khách đến vì cơm cá ngừ còn nhiều hơn cả ramen.

Cá ngừ được mua nguyên khối, cắt thành từng miếng lớn sao cho lẫn cả nạc và mỡ cá béo ngậy. Set “mì ramen – cơm cá ngừ” bán với giá 1.500 yên (khoảng 260 nghìn đồng) được xem là món hời. Các thực khách đều hài lòng vì “cơm cá đậm vị, ramen ngon, ngọt thanh, ăn vừa vặn”.

Chủ quán chia sẻ, ông học được ý tưởng này từ thầy của mình - người nổi tiếng với quán mì Ramen Kawa thuộc tỉnh Nara.

Việc ông mở quán tại thị trấn Misugi-cho cũng bởi đây là điểm dừng chân lý tưởng cho những biker (người đam mê lái xe mô tô phân khối lớn). Cung đường đẹp, cảnh quan yên bình, lại thêm món ăn ngon lành, quán Ramen Yama đã khiến vùng núi nơi đây trở thành điểm đến đầy sức hút với cả thực khách và những người đam mê dịch chuyển.