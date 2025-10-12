Quán nước đặc biệt

Quán nước được nhiều thực khách gọi vui là quán "cà phê bí ẩn" nằm "vắt vẻo" trên tầng 5 cũng là tầng cao nhất của tòa chung cư cổ tại phường Bến Thành, TPHCM.

Để lên quán nước, thực khách phải đi thang bộ hoặc bỏ tiền (5.000 đồng/lượt) để trải nghiệm thang máy có tuổi đời gần 100 năm tại chung cư. Tuy vậy, thang máy và thang bộ cũng chỉ đưa khách đến tầng 4 tòa nhà.

Cầu thang ngoài trời dẫn lên quán cà phê đặc biệt. Ảnh: Hà Nguyễn

Đến tầng 4, khách phải đi qua một chiếc cầu thang nhỏ nằm ngoài trời ở mặt sau chung cư. Sau những khúc ngoặt, chiếc cầu thang đưa khách lên tầng thượng tòa nhà.

Nơi đây như một thế giới khác, đối lập hoàn toàn với cuộc sống ở những tầng bên dưới. Khách như lạc vào khu dân cư nhỏ với những căn hộ diện tích khiêm tốn, nằm dọc theo hành lang quanh co.

Quán cà phê nằm cuối hành lang dọc theo những căn hộ diện tích nhỏ của người dân sinh sống trên tầng 5 chung cư. Ảnh: Hà Nguyễn

Quán nhỏ nằm cuối hành lang đâm xuyên qua vài căn bếp có mái che lợp bằng tôn cũ của những căn hộ này. Bước qua cánh cửa gỗ, du khách sẽ bắt gặp một quán cà phê mang vẻ yên bình, cổ kính và đầy riêng tư - nơi thời gian dường như chậm lại.

Ngoài quầy pha chế nhỏ xinh, quán chỉ có 3 bộ bàn ghế gỗ đóng theo kiểu cũ. Ba bộ bàn ghế này được bài trí một cách hợp lý trên nền gạch Pháp cổ xen giữa những mảng tường sơn vàng cũ kỹ. Các vật dụng, đồ trang trí tại đây cũng gợi nhắc không gian Sài Gòn xưa.

Quán chỉ có 3 bộ bàn ghế gỗ để phục vụ khách. Ảnh: Hà Nguyễn

Điểm nhấn của quán là chỉ cần mở cửa sổ, khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn những kiến trúc cổ, điểm du lịch nổi tiếng của thành phố như: Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn; nơi chụp bức ảnh nổi tiếng Fall of Sài Gòn, Bót Catinat…

Trông từ xa, khung cửa sổ của quán như khung ảnh chụp cảnh Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn ở phía xa. Ảnh: Hà Nguyễn

Muốn trải nghiệm phải đặt bàn

Nguyễn Thị Hằng (SN 1999, quê Tây Ninh), đồng sáng lập quán cho biết, quán nhỏ hình thành từ năm 2019. Hằng và nhóm bạn thuê lại căn phòng cũ, lên ý tưởng và cải tạo thành quán cà phê nhỏ với không gian thư giãn, yên bình.

Nằm trên tầng thượng tòa chung cư cũ, quán gây ấn tượng với không gian riêng tư, tĩnh lặng và lối trang trí gợi nhớ Sài Gòn xưa. Ngay sau khi mở cửa, quán nhanh chóng thu hút đông đảo bạn trẻ đến trải nghiệm.

Từ đó, quán dần trở thành điểm hẹn của học sinh, sinh viên đến giới nghệ sĩ và cả du khách nước ngoài.

Nơi đây cũng là địa điểm quen thuộc của những người hoài cổ, thích tìm hiểu về con người, cuộc sống Sài Gòn xưa.

Vật dụng trang trí tại quán gợi nhắc không gian xưa cũ. Ảnh: Hà Nguyễn

Thời điểm đại dịch bùng phát, quán đóng cửa. Căn phòng nhỏ im ắng, trở lại với nhịp sống chậm rãi, yên bình.

Sau dịch bệnh, quán mở cửa trở lại với cách hoạt động mới, chỉ phục vụ khách đã liên hệ, đặt bàn trước.

Hằng giải thích: “Vì quán nằm ở cuối hành lang của khu dân cư nhỏ, việc đông khách sẽ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các gia đình này. Vì vậy, chúng tôi tiến hành công tác lọc khách, chỉ nhận phục vụ khách đã đặt bàn trước.

Việc này giúp chúng tôi tìm thấy đúng tệp khách hàng của mình. Đó là những khách hàng thực sự hiểu, yêu không gian và cách hoạt động của quán".

Khi khách liên hệ đặt chỗ, Hằng sẽ chia sẻ những mong muốn, yêu cầu của quán. Thông qua việc này, khách sẽ thấy quán có phù hợp với nhu cầu của mình hay không. Nếu có, khách đến trải nghiệm và ngược lại.

Theo Hằng, cách này giúp quán phục vụ khách tốt hơn, hiệu quả hơn. Để không làm ảnh hưởng đến người dân xung quanh, mỗi ngày quán nhỏ chỉ hoạt động trong khung giờ từ 8h-16h và phục vụ từ 10-15 khách.

Quán có nhiều sổ lưu niệm lưu lại những dòng chia sẻ, cảm nhận của thực khách đến trải nghiệm. Ảnh: Hà Nguyễn

Quán không bán đồ uống theo cách thông thường mà tính phí phục vụ theo giờ. Mức giá là 125.000 đồng cho 2 giờ đầu tiên.

Với chi phí 125.000 đồng, trong thời gian có mặt tại đây, khách có thể tùy ý chọn thưởng thức cà phê muối nổi tiếng thơm ngon hoặc các món giải khát quen thuộc, đảm bảo chất lượng, thoải mái tận hưởng không gian yên bình.

"Vì chỉ phục vụ khách đặt bàn trước nên sau khi phục vụ nước uống, chúng tôi thường rời đi, để khách tự do trong không gian yên tĩnh, riêng tư.

Do đó, khi nhận khách chúng tôi thông tin rõ quán không phải là nơi dành cho những cuộc hẹn hò lãng mạn của các cặp tình nhân.

Nơi đây chỉ phù hợp với người thích không gian yên bình, muốn có nơi để trò chuyện cởi mở, kết nối với nhau hoặc tìm nơi học tập, làm việc qua mạng...

Sau nhiều năm hoạt động, quán đã xây dựng được tệp khách hàng riêng. Bên cạnh người dân thành phố, chúng tôi còn phục vụ nhiều du khách, đặc biệt là các đoàn đến từ những công ty du lịch trong và ngoài nước”, Hằng chia sẻ.