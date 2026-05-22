Theo kịch bản diễn tập của quân Anh, ga tàu điện ngầm trở thành căn cứ ngầm.

Theo kênh Sky News, lính Anh diễn tập chiến đấu chống lại cuộc tấn công của quân Nga từ một sân ga thuộc hệ thống tàu điện ngầm London.

Trong kịch bản do Anh đề ra, quân đội nước này triển khai tới Estonia sau khi các lực lượng Nga tấn công các nước vùng Baltic. Lực lượng Anh và các đồng minh, bao gồm cả lính Mỹ sẽ biến một phần bỏ hoang của ga tàu điện ngầm Charing Cross thành một căn cứ ngầm tạm thời giả định ở thủ đô Tallinn của Estonia.

Đây là một ví dụ về cách cơ sở hạ tầng dân sự có thể được trưng dụng cho mục đích quân sự trong thời chiến.

Tại căn cứ ngầm giả tưởng, các binh sĩ cúi gập người trên máy tính xách tay và nghiên cứu tình hình trên màn hình lớn, sử dụng trí tuệ nhân tạo và các công nghệ kỹ thuật số khác để giúp xác định mục tiêu Nga một cách nhanh chóng trước khi phóng hàng loạt máy bay không người lái (UAV), tên lửa và thiết bị gây nhiễu để loại bỏ chúng.

Trong cuộc diễn tập, nhóm do Anh dẫn đầu phải triển khai hơn 5.000 UAV mỗi ngày để tấn công và giám sát nhằm chống lại lực lượng Nga dày dạn kinh nghiệm và kiên cường sau nhiều năm xung đột với Ukraine.

Cuộc diễn tập quân sự này diễn ra suốt cả tuần, tạo ra nhiều cơ hội để binh lính Anh hiểu rõ hơn những điểm yếu và những việc cần làm để khắc phục.