Theo đài RT, từ giữa tháng 3, các UAV tầm xa của Ukraine đã nhiều lần xâm phạm không phận vùng Baltic và Bắc Âu. Một số nước thành viên NATO vừa qua đã báo cáo về những vụ UAV rơi trên lãnh thổ.

Moscow cáo buộc các nước thành viên NATO âm thầm cho phép Ukraine sử dụng không phận của họ để tấn công các mục tiêu Nga, đặc biệt là các cơ sở năng lượng ở vùng Leningrad.

UAV tầm xa của Ukraine. Ảnh: United24media

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 21/5, Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho rằng các hoạt động của UAV Ukraine có thể gây ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn, mặc dù ông không trực tiếp cáo buộc Kiev lên kế hoạch cho một vụ dàn dựng tấn công.

Ông Fico nói: "Tôi vô cùng lo sợ hành động khiêu khích nào đó có thể kích hoạt một cơ chế sau này sẽ trở nên không thể kiểm soát được. Nếu UAV bắt đầu bay trên bầu trời các quốc gia thành viên NATO và những máy bay đó hầu hết là của Ukraine, đó là vấn đề rất nghiêm trọng".

Thủ tướng Slovakia tin ngay cả một sự cố tương đối nhỏ cũng có thể leo thang nhanh chóng nếu việc liên lạc giữa Nga và các nhà lãnh đạo phương Tây vẫn bị đóng băng. Ông Fico cũng chỉ trích "sự đạo đức giả vô tận" của phương Tây trong tiếp xúc ngoại giao với Moscow. Nhà lãnh đạo này tiết lộ trong khi các chính trị gia công khai lên án các cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin, họ lại bí mật hỏi về tình hình của chúng.

Đầu tuần này, Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga cáo buộc Latvia cho phép Ukraine sử dụng lãnh thổ của mình để thực hiện các cuộc tấn công bằng UAV vào lãnh thổ Nga. Chính quyền Riga đã bác bỏ cáo buộc.