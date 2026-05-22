Thông cáo trên mạng xã hội X của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 21/5 viết: “Binh sĩ của Trung tâm tác chiến đặc biệt ‘A’ vừa đạt một số thành tích chiến đấu tốt khi thực hiện đòn tấn công vào một trụ sở của FSB cũng như phá hủy hệ thống phòng không Pantsir-S1 bên trong lãnh thổ Nga tạm kiểm soát (ở Kherson). Trong chiến dịch lần này, số binh sĩ đối phương thương vong là khoảng 100 người… Các đòn trừng phạt tầm trung và xa của Ukraine sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả”.

Các UAV cảm tử Ukraine tấn công liên tiếp vào khu vực trụ sở FSB. Ảnh: Volodymyr Zelensky/X

Đoạn video được ông Zelensky đăng kèm thông cáo cho thấy camera trên khí tài bay trinh sát đã ghi lại toàn cảnh cuộc tấn công, khi các máy bay không người lái (UAV) cảm tử được lắp thuốc nổ lần lượt lao vào khu vực Nga đặt sở chỉ huy của FSB và nhiều kho bãi xung quanh.

Hiện quân đội Nga chưa bình luận về nội dung thông cáo và đoạn video do Tổng thống Ukraine chia sẻ.