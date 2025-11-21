Gia Lai:

Ngày 21/11, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết trước diễn biến phức tạp của đợt lũ lịch sử, đơn vị đã thành lập Trạm tiếp nhận và phân phối lương thực, thực phẩm, hàng cứu trợ đặt tại trục đường Công viên Long Vân, phường Quy Nhơn Bắc nhằm hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng ngập sâu, bị cô lập.

Trạm tiếp nhận hoạt động từ 6h đến 21h30 hằng ngày.

Tại trạm, lực lượng chức năng tiếp nhận lương thực, thực phẩm, nước uống, đồ dùng sinh hoạt, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu do doanh nghiệp, tổ chức và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh gửi đến.

Hàng hóa sau khi tiếp nhận được thống kê, phân loại, đóng gói và chuyển ngay đến người dân tại các khu vực bị chia cắt.

Hàng hóa từ trạm tiếp nhận sẽ được phân phối đến bà con vùng lũ. Ảnh: Chu Khánh

Từ khi thành lập, trạm đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cùng các lực lượng, đoàn thanh niên địa phương tiếp nhận, phân loại và đóng gói hàng hóa.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, dựa trên danh sách từ chính quyền cơ sở, lực lượng vận chuyển nhu yếu phẩm đến đúng các hộ khó khăn nhất, đặc biệt là những gia đình bị cô lập nhiều ngày.

Mỗi chuyến cứu trợ, cán bộ, chiến sĩ cũng trực tiếp khảo sát thiệt hại, nhất là các hộ mất toàn bộ tài sản, vật nuôi để tổng hợp báo cáo kịp thời. Công tác phân phối luôn bảo đảm nguyên tắc “đúng người, đủ lượng, kịp thời, an toàn”.

Hàng hóa được phân phối đến các khu vực ngập sâu. Ảnh: Lâm Phong

Bên cạnh việc trao hàng cứu trợ, các tổ quân y còn thăm khám sức khỏe ban đầu cho người dân, hướng dẫn sử dụng thuốc phòng ngừa bệnh do nguồn nước ô nhiễm.

Ngày 20/11, trong khi làm nhiệm vụ tại phường Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Tây, tổ quân y nhận được tin báo về trường hợp bé trai 2 tuổi trượt ngã xuống nước, tím tái, nguy hiểm tính mạng.

Tổ quân y kịp thời cứu bé trai gặp nạn. Ảnh: Chu Khánh

Tổ quân y lập tức có mặt, đánh giá nhanh tình trạng bé và tiến hành khai thông đường thở, hỗ trợ hô hấp theo đúng quy trình cấp cứu trẻ nhỏ. Nhờ xử trí kịp thời, bé nhanh chóng hồi tỉnh, sau đó được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra, chăm sóc chuyên sâu.

Trong ngày, tổ quân y còn sơ cứu nhiều trường hợp trượt ngã, cảm lạnh và xây xát do mưa lũ.