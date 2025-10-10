Cùng đi có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác ứng phó với mưa lũ tại các xã Trung Giã, Đa Phúc, thành phố Hà Nội - những nơi đang bị ngập lụt sâu do nước lũ trên các sông dâng cao. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đã cùng lực lượng quân đội, công an và lực lượng xung kích tổ chức vận động, hỗ trợ người dân di chuyển đến vị trí an toàn; đồng thời, tập trung lực lượng hộ đê, ngăn nước lũ tràn qua mặt đê

Hơn 1 ngày nay, nước lũ lên nhanh đã làm ngập lụt một số khu vực của các xã Trung Giã, Đa Phúc. Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự đã cùng lực lượng quân đội, công an và lực lượng xung kích tổ chức vận động, hỗ trợ người dân di chuyển đến vị trí an toàn; đồng thời, tập trung lực lượng hộ đê, ngăn nước lũ tràn qua mặt đê. Đến nay, mặt đê quai, đê chính, đê cấp bốn trên địa bàn các thôn An Lạc, Phong Mỹ... đã được bồi đắp lên khoảng 1 m, ngăn không cho nước tràn qua vào khu vực dân cư bên trong đê.

Đặc biệt, vào chiều 9/10, nền của một số đoạn tuyến đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên đi qua xã Trung Giã đã bị xói lở và cuốn trôi, khiến đường ray bị võng, tuyến đường sắt bị tê liệt. Chiều cùng ngày, lực lượng của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã có mặt tại hiện trường tuyến đường sắt gặp sự cố, đánh giá những hư hỏng, thiệt hại để có hướng xử lý, khắc phục; dự kiến trong ngày tới sẽ khắc phục xong và thông tuyến.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là những khu vực xung yếu, yêu cầu Hà Nội phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến nước lũ để có các phương án ứng phó phù hợp. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đến kiểm tra tại hiện trường, Thủ tướng nhấn mạnh, đây là những khu vực xung yếu, yêu cầu Hà Nội phối hợp với các bộ, ngành, đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến nước lũ để có các phương án ứng phó phù hợp, kể cả tính đến phương án xấu nhất để chủ động di dời người dân đến nơi an toàn, ứng phó, chuẩn bị trên tinh thần "đắt lo, ế mừng", bảo đảm an toàn, tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết. Thủ tướng chỉ rõ, phải tuyệt đối không chủ quan, lơ là, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, xe cộ, lực lượng, đặc biệt là Quân đội điều động 2 sư đoàn đóng quân tại khu vực, chuẩn bị nơi ở cho người dân và các nhu yếu phẩm cần thiết để di dời, sơ tán người dân khi cần thiết.

Thủ tướng gọi điện chỉ đạo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp báo cáo tình hình lũ trên các sông. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan theo dõi sát tình tình mưa và mực nước trên các sông để điều tiết nước trên các hồ đập linh hoạt, phù hợp, tránh gây vỡ đê ở hạ lưu, trong đó có việc xem xét đóng, mở vào thời điểm phù hợp các cửa xả của các hồ thủy điện ở thượng lưu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cũng tại hiện trường, Thủ tướng đã gọi điện chỉ đạo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp báo cáo tình hình lũ trên các sông, yêu cầu các cơ quan theo dõi sát tình tình mưa và mực nước trên các sông để điều tiết nước trên các hồ đập linh hoạt, phù hợp, tránh gây vỡ đê ở hạ lưu, trong đó có việc xem xét đóng, mở vào thời điểm phù hợp các cửa xả của các hồ thủy điện ở thượng lưu.

Thủ tướng động viên các lực lượng chức năng đang ứng phó với mưa lũ tại các xã Trung Giã, Đa Phúc. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đến động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ hộ đê, Thủ tướng cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ đã làm xuyên đêm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, khẩn trương nhất; đề nghị các lực lượng phân công nhiệm vụ hợp lý, có cách làm khoa học, hiệu quả nhất, kịp thời phát hiện, ứng phó, khắc phục kịp thời các sự cố dù nhỏ nhất ngay khi mới xảy ra.

Thủ tướng đề nghị các lực lượng phân công nhiệm vụ hợp lý, có cách làm khoa học, hiệu quả nhất, kịp thời phát hiện, ứng phó, khắc phục kịp thời các sự cố dù nhỏ nhất ngay khi mới xảy ra. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thăm hỏi, động viên bà con nhân dân, Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của bà con, mong bà con luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và nếu có lũ thì tuân thủ nghiêm hướng dẫn của các cơ quan chức năng, ưu tiên cứu trợ người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai…

Thủ tướng đề nghị TP Hà Nội và các cơ quan liên quan nghiên cứu giải pháp lâu dài, căn cơ cho các tuyến đê vì hiện nay mực nước sông đã vượt qua đỉnh lũ lịch sử.

Thăm hỏi, động viên bà con nhân dân, Thủ tướng chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại của bà con, mong bà con luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau và nếu có lũ thì tuân thủ nghiêm hướng dẫn của các cơ quan chức năng, ưu tiên cứu trợ người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai… Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, từ sáng đến chiều ngày 9/10, mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ tiếp tục lên.

Lúc 15h ngày 9/10, nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc đạt 10,1 m, vượt báo động lũ cấp III tới 2,1 m; sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân đạt 9,61 m, vượt báo động lũ cấp III tới 1,61 m. Dự báo trong 10 đến 20 giờ tới, mực nước sông Cầu, sông Cà Lồ tại Hà Nội tiếp tục lên sau đó biến đổi chậm.

Đến nay, mặt đê quai, đê chính, đê cấp bốn trên địa bàn các thôn An Lạc, Phong Mỹ... đã được bồi đắp lên khoảng 1 m, ngăn không cho nước tràn qua vào khu vực dân cư bên trong đê. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cảnh báo, lũ trên sông Cầu, sông Cà Lồ đang ở mức rất cao, gây ngập vùng trũng thấp, bãi giữa và ven sông. Thời gian ngập có thể kéo dài 2 đến 4 ngày, một số nơi ngập lâu hơn. Lũ đặc biệt lớn còn uy hiếp an toàn các tuyến đê xung yếu, ngầm, tràn, cầu, cống và đường giao thông tại nhiều xã ven sông, như: Trung Giã, Đa Phúc, Sóc Sơn, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Quang Minh, Tiến Thắng, Nội Bài.

