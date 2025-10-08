Xem video:

Trưa nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới tỉnh Thái Nguyên thị sát tình hình, thăm hỏi đời sống người dân, kiểm tra và động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ứng phó mưa lũ, cứu hộ, cứu nạn. Cùng đi có Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang.

Tỉnh Thái Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng, tình hình mưa lũ diễn biến rất phức tạp, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản, hạ tầng và sản xuất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân.

Theo thống kê sơ bộ, đã có 4 người chết, 2 người mất tích, 2 người bị thương, 5.450 căn nhà bị thiệt hại. Nhiều khu vực bị sạt lở đất, nhiều tuyến đường giao thông bị ngập lụt, chia cắt. Nhiều xã phường, điểm dân cư bị cô lập.

Tỉnh Thái Nguyên, Quân khu 1, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân, an ninh trật tự, thanh niên… cùng nhiều ô tô, xuồng máy và các trang thiết bị, hỗ trợ nhân dân ứng phó với bão, mưa lũ, di dời người và tài sản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: VGP

Tại phường Phan Đình Phùng, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của đảng bộ, chính quyền và nhân dân vùng bị thiên tai.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước rất thấu hiểu, chia sẻ với những mất mát, khó khăn của nhân dân các vùng thiên tai trên cả nước và đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục nhanh nhất hậu quả bão, mưa lũ để ổn định đời sống nhân dân. Ông yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư, các công điện của Thủ tướng; đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian sớm nhất.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động; tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét; chủ động di dời, sơ tán dân cư (nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế) ra khỏi các khu vực nguy hiểm.

Thủ tướng lưu ý bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết; triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, huy động tối đa có thể lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu; bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt...

Thủ tướng mong bà con nhân dân đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau trong lúc khó khăn, vượt qua nỗi đau mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống.

Về lâu dài, Thủ tướng cho biết sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan nghiên cứu đầu tư nâng cấp, gia cố các công trình, trong đó có hệ thống đê sông Cầu để ứng phó hiệu quả hơn với bão lũ, thiên tai, bảo vệ tốt hơn tính mạng, tài sản người dân.

Cũng trong hôm nay, Thủ tướng có quyết định hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Ninh để kịp thời cứu trợ, hỗ trợ nhân dân và bước đầu khắc phục hậu quả mưa lũ. Cụ thể, hỗ trợ Thái Nguyên 50 tỷ đồng, Cao Bằng 30 tỷ, Lạng Sơn 30 tỷ và Bắc Ninh 30 tỷ.

Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định, mục đích sử dụng, đối tượng; công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực; báo cáo kết quả sử dụng.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục vỡ đê bối tại Bắc Ninh.

Trước đó, vào 2h sáng nay, tại xã Tiên Lục, một đoạn đê bối đã bị vỡ. Hiện công tác phòng ngừa và khắc phục cơ bản hoàn thành, không ảnh hưởng đến tính mạng người dân. Suốt đêm qua đến rạng sáng nay, lực lượng phòng, chống lụt bão tại chỗ đã di chuyển, sơ tán nhân dân ở 10 thôn đến khu vực an toàn.

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh cho biết đoạn đê bị vỡ dài khoảng 15m, ảnh hưởng tới 7 thôn.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình kiểm tra một điểm sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: VGP

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Bắc Ninh, từ đêm 6/10 đến chiều tối 7/10, tỉnh có mưa to đến rất to.

Lũ hạ lưu sông Cầu, sông Thương đang lên. Trong 12-24h tiếp theo, lũ trên sông Thương tại trạm Cầu Sơn được dự báo đạt đỉnh ở trên mức lũ lịch sử 0,58m vào tối, đêm nay; tại trạm Phủ Lạng Thương sẽ lên trên mức lũ lịch sử 0,23m. Tỉnh có nguy cơ bị ngập lụt sâu trên diện rộng.

Thống kê ban đầu cho thấy mưa lũ đã làm 3 người chết (2 người do lũ cuốn, 1 người do sét đánh); 402 căn nhà bị thiệt hại, hư hỏng; 2.984ha đất nông nghiệp bị ngập úng.