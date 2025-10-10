Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ về tình hình và các nhiệm vụ trọng tâm khắc phục hậu quả do thiên tai sau bão số 11.

Theo đó, Thường trực Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai vừa qua tập trung một số nhiệm vụ.

Hàng nghìn hộ dân thuộc phường Vân Hà (tỉnh Bắc Ninh) bị cô lập do mưa lũ. Ảnh: Bảo Khánh

Cụ thể là tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị chết, bị mất tích; lo hậu sự chu đáo cho người đã mất theo phong tục của địa phương, của dân tộc; tiếp tục huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm những người mất tích, góp phần làm vơi bớt nỗi đau cho thân nhân gia đình của các nạn nhân.

Tiếp tục rà soát, huy động các lực lượng, phương tiện kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết (quần áo, chăn, màn, lương thực, thực phẩm, nước uống, hóa chất khử trùng, thuốc men,…) để có thể sử dụng ngay, khẩn trương tiếp cận các khu bị chia cắt, những người đang thiếu thốn; triển khai lực lượng sẵn sàng thực hiện việc hộ đê tại các tuyến đê xung yếu, nguy hiểm; xuất cấp dự trữ quốc gia để thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.

Đồng thời, nhanh chóng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà ở bị hư hại, xây dựng lại nhà bị sập đổ, đảm bảo chỗ ở tạm thời cho người dân, dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, khử trùng, không để người dân bị cảnh "màn trời chiếu đất", thiếu ăn, thiếu mặc, đói, rét; tất cả học sinh, sinh viên được đến trường; bệnh nhân được cứu chữa, điều trị kịp thời.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn triển khai lực lượng, thiết bị sẵn sàng hỗ trợ các địa phương thực hiện việc hộ đê tại các tuyến đê xung yếu, nguy hiểm; hỗ trợ nhân dân dọn dẹp nhà cửa, trụ sở, đường sá, vệ sinh môi trường, khử trùng, xuất cấp dự trữ quốc gia để thực hiện nhanh chóng và hiệu quả...

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tập trung khôi phục các cơ sở giáo dục, y tế, sử dụng nguồn dự phòng cho việc này trong tình huống khẩn cấp và phòng chống tham nhũng, tiêu cực; không để người dân thiếu nơi khám, chữa bệnh, học sinh, sinh viên thiếu trường, lớp học.

Thường trực Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách giãn, hoãn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí,… đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai các chính sách tín dụng (về giãn nợ, hoãn nợ, miễn, giảm lãi suất ngân hàng,…) đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai theo quy định của pháp luật để khôi phục sản xuất, kinh doanh, sinh kế cho nhân dân. Đẩy mạnh vận động, kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại.

Thường trực Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh vận động, kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại, kịp thời phân bổ cho các địa phương, đôn đốc, kiểm tra việc chuyển kinh phí đến tận tay người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Có phương án để ổn định đời sống người dân sống ở phía ngoài đê

Về một số nhiệm vụ, giải pháp lâu dài, Thường trực Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương hướng dẫn việc điều chỉnh quy hoạch liên quan đê điều, giao thông, điện, nước, thủy lợi, các địa phương chủ động triển khai các dự án khắc phục các sự cố hạ tầng; rà soát các phương tiện, trang thiết bị, kho bãi phục vụ phòng chống, ứng phó thiên tai; tăng cường khảo sát, đánh giá, xây dựng, triển khai các dự án, đề án để đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện các hạ tầng thiết yếu.

Rà soát, có phương án để ổn định đời sống của dân cư sinh sống ở phía ngoài đê (những khu dân cư tập trung không cần di dời hoặc không thể di dời cần có giải pháp để người dân sinh sống an toàn, ổn định, những hộ dân sinh sống rải rác ngoài đê thì cần có các phương án phù hợp). Rà soát lại quy hoạch phòng, chống lũ, quy hoạch đê điều; tăng cường quản lý việc khai thác, sử dụng lòng, bờ, bãi sông để chống lấn chiếm hành lang thoát lũ.

Đồng thời, cần tiếp tục đầu tư, nâng cấp hệ thống đê điều (nhất là các tuyến đê trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh), hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng khác để đáp ứng yêu cầu phòng, chống lũ, bão, nhất là trong thực tế những năm gần đây mưa lũ ngày càng cực đoan, liên tiếp phá các mốc lịch sử.

Bên cạnh đó, kịp thời khen thưởng, tôn vinh những điển hình, người tốt, việc tốt, gương cống hiến, hy sinh và phê bình, xử lý các chủ thể không hoàn thành nhiệm vụ, phản ứng không kịp thời, vô cảm với mất mát, thiệt hại của nhân dân.