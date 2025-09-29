VWAS là sự kiện thường niên uy tín do Báo Tài chính Đầu tư (Bộ Tài chính) phối hợp cùng Cộng đồng Cố vấn tài chính Việt Nam (VWA) tổ chức. Danh hiệu “Dịch vụ quản lý tài sản đầu tư tiêu biểu” là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của TVAM trong việc nâng chuẩn dịch vụ quản lý tài sản tại Việt Nam, mang đến những giải pháp tài chính cá nhân hóa, hiệu quả và minh bạch cho nhà đầu tư.

Với triết lý đầu tư bền vững, quản trị rủi ro chặt chẽ và ứng dụng công nghệ hiện đại, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM) tiếp tục khẳng định uy tín trong lĩnh vực quản lý tài sản, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam.

Công ty Quản lý Quỹ Thiên Việt (TVAM)-công ty con của Công ty Chứng khoán Thiên Việt (TVS) – được thành thành lập từ năm 2015. Với hơn 10 năm hoạt động tại Việt Nam, các yếu tố nổi trội giúp TVAM ghi dấu trên thị trường bao gồm:

Hiệu quả đầu tư luôn thuộc nhóm dẫn đầu thị trường trong những năm gần đây với chiến lược duy trì lợi suất cao trong khi kiểm soát rủi ro chặt chẽ; Dịch vụ khách hàng được cá nhân hóa đáp ứng các nhu cầu khác nhau, từ tư vấn chuyên sâu đến ủy thác đầu tư; Đội ngũ chuyên gia quản lý tài sản hơn 15 năm kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực tài chính. Theo báo cáo của Uỷ ban chứng khoán, tính đến ngày 31/08/2025, tổng tài sản quản lý (AUM) của TVAM đạt hơn 12.800 tỷ đồng, tăng 24,18% so với cùng kỳ năm 2024 (10.308 tỷ đồng). Trong giai đoạn từ đầu năm nay đến 31/08/2025, hiệu suất đầu tư của TVAM liên quan đến đầu tư cổ phiếu niêm yết là 32%, và hiệu suất đầu tư vào các tài sản có lãi suất cố định là 7,20%.

Chia sẻ tại lễ trao giải trong sự kiện VWAS 2025, ông Trần Vinh Quang - Tổng Giám đốc công ty Quản lý Quỹ Thiên Việt cho biết, năm 2025 đánh dấu một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường tài chính Việt Nam, sự phục hồi niềm tin của nhà đầu tư trong nước, cùng với nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm đầu tư có độ tin cậy cao. “TVAM nhận thấy cơ hội rõ rệt ở những ngành có nền tảng tăng trưởng bền vững, quản trị tốt và khả năng hưởng lợi từ các yếu tố vĩ mô. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu và hệ thống quản trị rủi ro chặt chẽ giúp chúng tôi tối ưu hoá được hiệu suất trong khi vẫn bảo vệ được sự an toàn cho nhà đầu tư”, ông nói.

Vị lãnh đạo của TVAM cũng nhấn mạnh về sự độc đáo trong mô hình hoạt động của công ty: “TVAM xác định vai trò là tổ chức tư vấn quản lý đầu tư luôn đặt lợi ích khách hàng ở vị trí trung tâm. Mô hình tính phí quản lý danh mục chỉ khi khách hàng có hiệu suất lợi nhuận vượt mức lãi suất tiết kiệm hàng năm bất chấp chu kỳ tăng giảm của thị trường chứng khoán là một cam kết mạnh mẽ của TVAM với mong muốn được đồng hành cùng khách hàng trên con đường xây dựng nền tảng tài chính thịnh vượng”.

Với tầm nhìn trở thành công ty quản lý tài sản chuyên biệt và tiên phong tại Việt Nam, TVAM khẳng định sẽ cam kết dài hạn trong việc chuẩn hóa quy trình quản lý danh mục, áp dụng khung quản trị rủi ro và cung cấp giải pháp đầu tư cá nhân hóa - từ đó lan tỏa các chuẩn mực chuyên nghiệp trong ngành và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường vốn Việt Nam.

Theo thống kê, 85% giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam thuộc về các nhà đầu tư cá nhân. Do đó, vai trò của cố vấn tài chính và quản lý tài sản ngày càng quan trọng. Đội ngũ cố vấn tài chính chuyên nghiệp đang dần được hình thành và phát triển từ trong các tổ chức như bộ phận khách hàng ưu tiên của các ngân hàng, đội ngũ tư vấn của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm.

Với mong muốn hỗ trợ nhà đầu tư tìm kiếm những cố vấn tài chính bài bản, chuyên nghiệp và có thêm thông tin và tiêu chí để lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ môi giới tài chính, đồng thời góp phần xây dựng một cộng đồng đầu tư minh bạch, bài bản, chuyên nghiệp, tại Diễn đàn VWAS 2025, Ban Tổ chức tiếp tục Vinh danh các tổ chức/doanh nghiệp Vì sự nghiệp phát triển dịch vụ tài chính và Vinh danh sản phẩm/dịch vụ tài chính tiêu biểu năm 2025.

Đối với Vinh danh sản phẩm/dịch vụ tài chính tiêu biểu năm 2025, tại Diễn đàn năm nay, Hội đồng đã đánh giá 816 doanh nghiệp so với 304 doanh nghiệp năm 2024. Tiêu chuẩn vinh danh do Hội đồng bình chọn đưa ra bao gồm: Tổng số điểm đánh giá từ khá trở lên, tức là điểm lớn hơn 3/5 điểm; Không có điểm thành phần Định lượng hoặc Định tính dưới 50%; Và là các đơn vị đăng ký tham gia và cung cấp hồ sơ chính thức.

Bích Đào