Sáng nay, tại tỉnh Tây Ninh, trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ hai, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cùng Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia đã dự lễ khánh thành công trình khu phòng học bán trú Trường Tiểu học Bến Cầu (ấp Thuận Lâm, xã Bến Cầu).

Trong tiếng trống của Đội nghi thức, các giáo viên và học sinh của Trường Tiểu học Bến Cầu vẫy cờ, hoa nồng nhiệt chào đón các đại biểu.

Các em học sinh Trường Tiểu học Bến Cầu chào đón và được 2 bộ trưởng bắt tay.

Trường Tiểu học Bến Cầu được thành lập vào năm 1994, ban đầu mang tên Trường Tiểu học Lợi Thuận A, đến năm 2001 mang tên Trường Tiểu học Thị trấn Bến Cầu. Ngày 1/7/2025, sau khi sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp, trường được lấy tên Trường Tiểu học Bến Cầu.

Tháng 8/2025, trường được Bộ Quốc phòng Việt Nam xây tặng khu phòng học bán trú gồm 1 trệt 3 lầu và 12 phòng, trong đó có 1 phòng tin học, 1 phòng thư viện, 2 phòng nghỉ giáo viên, 2 phòng nghỉ học sinh, 6 phòng học tập.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bến Cầu Lê Tấn Phước cho biết, việc đưa vào hoạt động khu phòng học bán trú đáp ứng nhu cầu thiết thực, mang đến môi trường học tập chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em học sinh phát triển toàn diện về kiến thức và kỹ năng. Đây là niềm vui rất lớn đối với tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh của trường.

Phòng nghỉ dành cho học sinh khang trang, có sức chứa 33 giường tầng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Tea Seiha - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia nhấn mạnh tới mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, bền chặt Campuchia - Việt Nam nói chung cũng như tình đoàn kết hữu nghị, sự hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng nói riêng.

Đại tướng Tea Seiha đánh giá, được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, tổ chức đoàn thể cùng sự hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng Việt Nam, chất lượng hoạt động giảng dạy và học tập tại Trường Tiểu học Bến Cầu đã không ngừng được nâng cao, duy trì số lượng học sinh đông đảo, chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh phát triển phẩm chất và năng lực toàn diện về kiến thức và các kỹ năng khác, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục địa phương.

Đại tướng Tea Seiha cũng gửi lời chúc các em học sinh Campuchia và Việt Nam học tập tốt, thành công trong tương lai, trở thành những mầm xanh tốt cho xã hội, đất nước. Ông cũng mong rằng thời gian tới, hai nước Việt Nam - Campuchia sẽ tăng cường quan hệ giao lưu thêm về ngôn ngữ, văn hoá.

Sau khi cắt băng khánh thành khu phòng học bán trú Trường Tiểu học Bến Cầu, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha trao quà tặng cho trường.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha tham quan phòng tin học, trò chuyện cùng thầy, cô và trò Trường Tiểu học Bến Cầu.