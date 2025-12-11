TVC dài 45 giây do TBWA\Neboko và The Sweetshop sản xuất cho McDonald’s Hà Lan, lấy chủ đề Giáng sinh là “thời điểm tồi tệ nhất trong năm”, từ đó mô tả McDonald’s như một nơi trú ẩn khỏi hỗn loạn mùa lễ hội.

Một cảnh trong quảng cáo Giáng sinh của McDonald’s. Ảnh chụp màn hình.

Video sử dụng hình ảnh AI để tái hiện những khoảnh khắc Giáng sinh “đổ bể”: bữa tối gia đình căng thẳng, mua sắm hỗn loạn, hát carol sai nhịp, nướng bánh hỏng hay trang trí cây thông thất bại, kết thúc bằng lời nhắn: “Trốn vào McDonald’s cho đến khi tháng Giêng đến”.

Tuy nhiên, người xem lập tức phản ứng tiêu cực với cả chất lượng và thông điệp của quảng cáo. Hình ảnh AI giật cục, thiếu liên tục, gương mặt và chuyển động méo mó khiến toàn bộ video rơi vào cảm giác khó chịu đến rợn người.

Theo Futurism, kỹ thuật dựng cảnh liên tục thay đổi là cách nhà sản xuất che giấu việc AI thường đánh mất tính nhất quán chỉ sau vài giây.

Người xem mô tả quảng cáo là “lạnh lẽo”, “vô cảm”, “thiếu nhân tính”, đồng thời đặt câu hỏi tại sao một tập đoàn lớn như McDonald’s lại chọn AI thay vì một ê-kíp sáng tạo chuyên nghiệp.

Đoạn video chỉ đạt 20.000 lượt xem nhưng nhận quá nhiều bình luận tiêu cực. McDonald’s đã phải tắt bình luận cuối tuần qua trước khi gỡ video hoàn toàn.

Làn sóng chỉ trích phản ánh sự mệt mỏi ngày càng lớn của người tiêu dùng với quảng cáo dùng AI, trùng với phản ứng trước các chiến dịch của Coca-Cola hay Google gần đây.

Trong khi McDonald’s giữ im lặng, The Sweetshop lên tiếng bằng một tuyên bố mang tính phòng thủ, nhưng càng khiến dư luận chế giễu.

CEO Melanie Bridge khẳng định đây là sản phẩm chất lượng cao chứ không phải thử nghiệm mùa vụ, tiết lộ nhóm đã “làm việc gần như không ngủ trong 7 tuần”, tạo “hàng nghìn lần chạy AI” và chỉnh sửa để khắc phục “ảo giác” của mô hình.

“Tôi không xem đây là một thử nghiệm dễ thương”, bà nói. “Đây là bằng chứng cho thấy khi kỹ nghệ và công nghệ gặp nhau với chủ đích, nó có thể tạo ra điều gì đó mang tính điện ảnh. Không phải AI làm ra bộ phim này. Chúng tôi đã làm”.

Dù đội ngũ sản xuất tự hào, thông điệp từ người tiêu dùng rất rõ ràng: mùa lễ hội cần cảm xúc con người. Khi thương hiệu ưu tiên tốc độ và chi phí từ AI, người xem lại quan tâm đến sự chân thực, tính sáng tạo và nỗ lực của con người phía sau nội dung mà họ muốn thưởng thức.

(Theo interestingengineering)