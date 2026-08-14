Ngày 14/8, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn.

Theo phương án, số cơ sở giáo dục công lập toàn tỉnh giảm từ 887 xuống 478, tương ứng giảm 409 cơ sở (46,11%).

Cụ thể, số cơ sở mầm non giảm từ 296 xuống 134; tiểu học từ 224 xuống 106; THCS từ 169 xuống 97; trường tiểu học và THCS từ 119 xuống 75. Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT giảm từ 79 xuống 66.

Việc sắp xếp không thực hiện theo cách cơ học chỉ để giảm đầu mối mà phải căn cứ quy mô dân số, phân bố dân cư, điều kiện địa lý, cơ sở vật chất và nhu cầu học tập. Mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải bảo đảm tối thiểu một cơ sở mầm non và một cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, THCS.

Quảng Ngãi sẽ giảm gần một nửa số cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp. Ảnh: Hà Nam

Quảng Ngãi hiện có 1.149 điểm trường, chủ yếu là các điểm mầm non, tiểu học ở khu vực miền núi, dân cư thưa thớt.

Phương án đặt mục tiêu cơ cấu lại đội ngũ theo hướng giảm nhân sự quản lý, tăng nhân lực trực tiếp giảng dạy. Tổng số vị trí hiệu trưởng, phó hiệu trưởng dự kiến giảm từ 2.123 xuống 1.398, tương ứng 725 vị trí.

Những cán bộ quản lý không tiếp tục được bố trí chức vụ có thể được sắp xếp vào vị trí nhà giáo hoặc công việc khác phù hợp. Đội ngũ giáo viên cơ bản được giữ ổn định; trường hợp chưa đủ định mức giờ dạy có thể được bố trí giảng dạy tại trường chính và các điểm trường.

Đối với cơ sở vật chất, tỉnh yêu cầu giữ nguyên các trường trước sắp xếp để làm điểm trường của trường mới, hạn chế tối đa việc dịch chuyển học sinh và giáo viên. Những điểm trường nhỏ lẻ dôi dư có thể được chuyển đổi công năng để tránh lãng phí.

Tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các điểm trường lẻ không đáp ứng yêu cầu tối thiểu về cơ sở vật chất sẽ được xem xét giải thể, tập trung hình thành trường nội trú, bán trú tại điểm trường chính. Nếu chưa đủ điều kiện, địa phương phải hoàn thiện cơ sở vật chất để thực hiện từ năm học 2027-2028.