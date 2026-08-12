Bộ GD-ĐT lưu ý thực hiện nghiêm các quy định về cơ chế đặc thù, vượt trội trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý nhân lực ngành Giáo dục.

Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý nhà giáo thực hiện theo quy định pháp luật về nhà giáo. Những nội dung chưa được quy định hoặc dẫn chiếu thì áp dụng theo pháp luật có liên quan.

Không để giáo viên kiêm nhiệm vị trí việc làm khác

Để bảo đảm đủ đội ngũ cho năm học 2026-2027, Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương tiếp tục tuyển dụng, tiếp nhận nhà giáo và nhân sự hỗ trợ giáo dục song song với rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục. Việc tuyển dụng phải đủ số lượng theo chỉ tiêu biên chế được giao, đúng tiêu chuẩn, điều kiện và phù hợp nhu cầu vị trí việc làm sau sắp xếp.

Bộ GD-ĐT nhấn mạnh các địa phương quán triệt và thực hiện nguyên tắc "ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên". Các trường xác định số lượng nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục còn thiếu so với số biên chế được giao và định mức để thực hiện chế độ hợp đồng lao động, không để giáo viên phải kiêm nhiệm các vị trí việc làm khác ngoài công tác giảng dạy.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các địa phương khẩn trương ban hành quy chế điều động, thuyên chuyển nhà giáo làm căn cứ bố trí đội ngũ trong quá trình sắp xếp cơ sở giáo dục. Quy chế cần quy định rõ việc bố trí công tác sau khi kết thúc thời hạn điều động đối với trường hợp điều động có thời hạn.

Bộ GD-ĐT lưu ý bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách đối với người được điều động, trong đó có việc bảo lưu phụ cấp ưu đãi theo nghề. Các địa phương cần sử dụng linh hoạt, hiệu quả đội ngũ hiện có thông qua điều động, thuyên chuyển, biệt phái, dạy liên trường hoặc hình thức phù hợp khác, bảo đảm đủ giáo viên cho các cơ sở giáo dục và quyền, lợi ích hợp pháp của đội ngũ.

Cô trò tại một trường tiểu học phía Bắc. Ảnh: Thanh Hùng

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện việc bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo đề án vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 1/7/2026.

Hiện Bộ đang xây dựng thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập. Theo đó, thời gian tới sẽ có hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp bổ nhiệm lại và xếp lại lương.

Khóa bồi dưỡng đã được cử tham gia phải hoàn thành trước 30/9

Đối với việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với nhà giáo, Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện các đề án, kế hoạch tuyển dụng, tiếp nhận, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp nhà giáo đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày 30/6 đến hết ngày 31/12.

Khi xét thăng hạng, tiếp tục áp dụng các quy định về tiêu chuẩn và thăng hạng chức danh nghề nghiệp do Bộ trưởng GD-ĐT, Bộ trưởng LĐ-TB&XH ban hành trước khi Nghị định 93/2026/NĐ-CP có hiệu lực.

Về chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp nhà giáo, Bộ cho biết các chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhà giáo được cấp trước ngày 31/12/2026 theo quy định sẽ được xác định tương đương với chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp nhà giáo ở cấp học, trình độ đào tạo tương ứng.

Do Bộ GD-ĐT chưa ban hành chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp nên hiện tại chưa yêu cầu giáo viên phải có ngay chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Đối với các khóa bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành theo quy định trước đây, những khóa đã được cử tham gia phải hoàn thành trước ngày 30/9.