Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 76 của Trung ương về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Về sắp xếp, tinh gọn bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ và sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập, nghị quyết yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong đồng bộ với phân cấp, phân quyền. Nhiệm vụ này hoàn thành trong tháng 10.

Với cơ sở giáo dục đại học công lập, Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành sắp xếp, tổ chức lại theo hướng chuyển cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ GD-ĐT hoặc địa phương quản lý; sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn, trừ các cơ sở giáo dục thuộc lĩnh vực đặc thù.

Chính phủ yêu cầu giảm tối thiểu 20% đầu mối cơ sở giáo dục đại học công lập. Các nhiệm vụ này cần hoàn thành trước ngày 1/4/2027.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7. Ảnh: VGP

Với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và thường xuyên, Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành sắp xếp, tổ chức lại theo hướng chuyển cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc bộ, ngành về địa phương quản lý, trừ một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù.

Chính phủ định hướng giảm tối thiểu 30% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập. Các nhiệm vụ này hoàn thành trước ngày 1/10.

Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì, sắp xếp, tổ chức lại theo hướng giảm các đầu mối bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Y tế; giảm đầu mối khối giám định pháp y và giám định tâm thần.

Bộ Y tế cũng được giao chủ trì, hoàn thiện mô hình tổ chức trạm y tế cấp xã bảo đảm cung ứng dịch vụ y tế cơ bản, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cơ bản thiết yếu cho người dân ngay tại cơ sở.

Bộ GD-ĐT, Bộ Nội vụ chủ trì, trình Chính phủ hoặc ban hành văn bản theo thẩm quyền hướng dẫn tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, phổ thông ở các xã, phường tại địa phương.

UBND các tỉnh, thành chỉ đạo tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, phổ thông ở các xã, phường, cơ sở y tế tại địa phương. Việc này phải hoàn thành trong tháng 8.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan ngang bộ sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh các quy định của pháp luật liên quan đến tổ chức bộ máy.

Trong đó, Chính phủ lưu ý việc phân cấp, phân quyền phải thực chất, theo phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm"; đồng thời gắn với nhân lực, kinh phí, dữ liệu, hạ tầng số, hướng dẫn chuyên môn, công cụ thực thi và cơ chế hậu kiểm.

Chính phủ quán triệt tinh thần kiên quyết chấm dứt tình trạng giao nhiệm vụ nhưng không bảo đảm điều kiện thực hiện.

Các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương rà soát, bổ sung và hoàn thiện các quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung theo hướng xác định rõ tiêu chí, điều kiện áp dụng...

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan của Chính phủ thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương đề xuất điều chỉnh một số nhiệm vụ còn giao thoa, chồng lấn, bảo đảm phù hợp, hiệu lực, hiệu quả, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định.