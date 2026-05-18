Ngày 18/5, trao đổi với PV VietNamNet, ông Hoàng Phi Trường, Chủ tịch UBND xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào sáng nay, nước sông Hà Cối dâng cao sau nhiều ngày mưa lớn khiến các khu vực dân cư cạnh bờ sông bị ngập.

Nước lũ dâng ngập vào trụ sở xã Quảng Hà. Ảnh: P.C

Nước cũng ngập vào khu vực trụ sở xã và trung tâm tổ chức hội nghị. Thời điểm này, một hội nghị đang diễn ra đã phải dừng lại để tập trung lực lượng ứng phó.

Nước sông Hà Cối tiếp tục dâng cao tràn qua hệ thống bờ kè, tường bao bờ sông và tràn vào khu dân cư.

Nước sông dâng cao vào trung tâm tổ chức hội nghị xã khiến một hội nghị phải dừng lại, người tham gia sơ tán. Ảnh: P.C

Trước đó nhiều ngày, UBND xã Quảng Hà đã tổ chức lực lượng túc trực để kiểm tra tình hình nước lũ, duy trì các tổ trực mưa bão, hỗ trợ nhà dân bị ngập úng và chằng chống tàu, thuyền neo đậu trên sông.

"Hiện tại đã tạnh mưa, lũ trên sông đang có dấu hiệu rút, các lực lượng vẫn túc trực để ứng phó", ông Hoàng Phi Trường cho biết.

Nước sông Hà Cối dâng cao sau nhiều ngày mưa lớn. Ảnh: P.C

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ninh, trong 24 giờ qua (từ 5h ngày 17/5 đến 5h ngày 18/5, địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Ninh đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Khu dân cư ngay cạnh bờ sông bị nước lũ tràn vào. Ảnh: P.C

Dự báo trong 6 giờ tới, khu vực các xã/phường tiếp tục có mưa. Lượng mưa tích lũy tại tỉnh Quảng Ninh (50-70mm), có nơi cao hơn. Cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các khu vực trong tỉnh Quảng Ninh.

