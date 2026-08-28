Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ công bố.

Theo Nghị quyết, thành phố Quảng Ninh được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Thành phố có diện tích tự nhiên 6.231,27 km2; quy mô dân số 1.523.400 người; có 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc Quảng Ninh trở thành thành phố là mốc son quan trọng trên chặng đường hình thành, xây dựng, kiến thiết và phát triển của Quảng Ninh.

Từ hôm nay, Quảng Ninh mang một tên gọi đô thị mới, một tầm vóc mới và một trách nhiệm lớn hơn trước nhân dân, trước đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh cho lãnh đạo thành phố

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, trong sự phát triển của đất nước hôm nay, Quảng Ninh giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Việc thành lập thành phố Quảng Ninh vì thế không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay mô hình tổ chức. Điều quan trọng hơn là tạo ra một bước chuyển về chất; quản trị phải hiện đại hơn; kinh tế phải xanh hơn; hạ tầng phải đồng bộ hơn; văn hóa phải được tôn vinh hơn; cuộc sống của nhân dân phải tốt đẹp hơn.

Tầm nhìn của Quảng Ninh phải rõ ràng: xây dựng một thành phố hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc; một cực tăng trưởng năng động của phía Bắc; một trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và công nghiệp công nghệ cao; một địa bàn hòa bình, ổn định, hợp tác và hội nhập; một nơi đáng sống, đáng đến, đáng đầu tư và đáng tự hào.

Để hiện thực hóa tầm nhìn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ quản trị thành phố; bộ máy phải tinh gọn; hoạt động phải hiệu lực, hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương phải nghiêm; phân cấp phải rõ. Mỗi cán bộ phải gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân. Lấy kết quả công việc, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Quảng Ninh phải tiếp tục là nơi khởi nguồn của những cách làm mới; dám thí điểm; dám chịu trách nhiệm; dám vượt qua sức ỳ. Nhưng mọi đổi mới phải vì lợi ích chung, trong khuôn khổ pháp luật, được kiểm soát bằng kỷ cương và đạo đức công vụ. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Không để cơ hội phát triển trở thành lợi ích của một nhóm người. Thành quả phát triển phải thuộc về nhân dân.

Thành phố mới phải được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ Quảng Ninh cần đẩy nhanh chuyển đổi từ "nâu" sang "xanh". Cơ cấu lại ngành than theo hướng hiện đại, an toàn, tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường. Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, năng lượng sạch, logistics và các dịch vụ có giá trị gia tăng lớn. Thúc đẩy kinh tế số, kinh tế dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo. Hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, thu hút nhân tài và các nhà đầu tư chiến lược. Biển phải trở thành không gian phát triển chiến lược...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Quảng Ninh

Nhấn mạnh tổ chức tốt không gian đô thị, phát triển văn hóa, con người và nâng cao chất lượng sống, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho hay, thành phố mới phải được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn. Kết nối chặt chẽ đô thị, công nghiệp, cảng biển, cửa khẩu, vùng núi và hải đảo. Hạ tầng giao thông phải đi trước một bước. Hạ tầng số, năng lượng, cấp nước, xử lý chất thải, y tế và giáo dục phải đồng bộ. Phát triển đô thị nhưng không để mất bản sắc. Mở rộng không gian nhưng không để chia cắt cộng đồng. Thu hút đầu tư nhưng không để nhân dân đứng ngoài quá trình phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý việc giữ vững quốc phòng, an ninh; bảo vệ chắc chắn biên giới, biển, đảo; mở rộng đối ngoại và hội nhập quốc tế. Phát triển kinh tế phải luôn gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Mỗi quy hoạch, mỗi công trình, mỗi dự án lớn đều phải tính đến yêu cầu bảo vệ Tổ quốc. Chủ động phòng ngừa các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống. Bảo đảm an ninh biên giới, an ninh biển đảo, an ninh năng lượng, an ninh mạng, an ninh kinh tế và trật tự, an toàn xã hội. Không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm", giữ vững đoàn kết, nuôi dưỡng khát vọng, dám nghĩ lớn, dám hành động, biến tiềm năng thành nguồn lực, lợi thế thành sức cạnh tranh, niềm tự hào hôm nay thành thành quả ngày mai.