Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường khẳng định, Phật giáo Quảng Ninh luôn đồng hành cùng quê hương, đất nước; góp phần giữ gìn nền tảng đạo đức xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường phát biểu tại buổi gặp mặt.

Lãnh đạo tỉnh ghi nhận những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo tỉnh trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử, di tích nhà Trần tại Đông Triều và các cơ sở tự viện trên địa bàn. Giáo hội cũng đồng hành cùng tỉnh trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới.

Bên cạnh hoạt động phật sự, Giáo hội Phật giáo tỉnh còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, khuyến học, bảo vệ môi trường và xây dựng các thiết chế văn hóa, tâm linh tại khu vực biên giới, biển đảo...

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới, Giáo hội Phật giáo tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc; lan tỏa sâu rộng giá trị Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử; vận động tăng ni, phật tử sống “tốt đời, đẹp đạo”, chung tay xây dựng Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh phát biểu.

Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng các chức sắc, tăng ni, phật tử.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo tỉnh, Hòa thượng Thích Thanh Quyết cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hướng dẫn tăng ni, phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.