Ngày 18/9, UBND TP Quảng Ninh tiếp nhận thông tin phản ánh việc người Trung Quốc trực tiếp tập hợp đoàn, thuyết minh cho khách về một số sản phẩm. Sau khi tham quan Bảo tàng, khách được đưa đến các cửa hàng khép kín, chuyên phục vụ khách Trung Quốc để nghe giới thiệu, mua sản phẩm có giá trị lớn.

Một số sản phẩm còn được quảng bá là “báu vật Việt Nam”, có nguồn gốc Việt Nam và kèm theo giấy tờ được giới thiệu là chứng nhận của cơ quan chức năng.

Nội dung này có thể liên quan đến tư cách hành nghề của người thuyết minh, hướng dẫn; hoạt động tổ chức khách du lịch; nguồn gốc, tính hợp pháp của sản phẩm và việc sử dụng hình ảnh, danh nghĩa của Bảo tàng Quảng Ninh, cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh.

Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ninh bà Vũ Thị Mai Anh yêu cầu làm rõ hoạt động đón, tập hợp đoàn, hướng dẫn, thuyết minh tại bảo tàng. Cơ quan chức năng đồng thời xác minh lịch trình đoàn khách, các tổ chức, cá nhân liên quan, mối quan hệ giữa đơn vị lữ hành, hướng dẫn viên, người tổ chức đoàn với cơ sở kinh doanh.

Cùng ngày, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh các nội dung phản ánh về hoạt động đón, tập hợp, thuyết minh và tổ chức lịch trình tham quan của khách du lịch tại Bảo tàng Quảng Ninh.

Sở yêu cầu Bảo tàng - Thư viện TP Quảng Ninh khẩn trương báo cáo hoạt động đón, hướng dẫn khách du lịch tại bảo tàng rõ nội dung, đầy đủ thông tin.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc được hướng dẫn viên Trung Quốc thuyết trình thông tin tại Bảo tàng Quảng Ninh. Ảnh: N.H

Bảo tàng - Thư viện thành phố chủ động rà soát các quy định, quy chế về việc đón, phục vụ khách du lịch; bảo đảm thông tin, nội dung thuyết minh, giới thiệu về hiện vật và không gian trưng bày chính xác, khoa học, đúng quy định.

Các hướng dẫn viên và đơn vị du lịch khi đưa khách đến tham quan bảo tàng - thư viện phải thực hiện nghiêm nội quy, quy chế, đồng thời tôn trọng phong tục, tập quán của địa phương.

Đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để tái diễn những sự việc đã được phản ánh liên quan đến hoạt động của bảo tàng - thư viện; kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan nếu để xảy ra vi phạm.

Nhiều đoàn khách Trung Quốc tới Bảo tàng Quảng Ninh để tham quan. Ảnh: N.H

Trên cơ sở kết quả xác minh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Quảng Ninh đề xuất biện pháp xử lý, chấn chỉnh theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Kết quả kiểm tra, xác minh phải được báo cáo UBND TP trước ngày 20/9.

Trước đó, thông tin phản ánh về việc dù hướng dẫn viên Việt Nam có mặt, nhiều đoàn khách Trung Quốc tham quan Bảo tàng Quảng Ninh lại được chính người Trung Quốc tập hợp, dẫn đi và trực tiếp thuyết minh.

Đáng chú ý, trước những hiện vật mang thông điệp bảo tồn, khách lại được nghe nói về rượu rắn, công dụng mật gấu, giá trị ngà voi hay trầm hương.