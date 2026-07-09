Chiều 9/7, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán tổ chức lễ vinh danh và trao giải cho các học sinh Việt Nam đạt thành tích tại kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) năm 2026.
Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) năm 2026 diễn ra tại Việt Nam và 45 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới từ ngày 10/3.
Đoàn Việt Nam tham dự với 22 thí sinh, trong đó có 2 học sinh đội tuyển Olympic Toán học quốc tế năm 2025 và 20 học sinh đạt giải Nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026.
Ngay sau kỳ thi, ban tổ chức APMO Việt Nam đã gửi kết quả của 10 thí sinh xuất sắc nhất đến hội đồng kỳ thi quốc tế để xét giải.
Chung cuộc, đoàn học sinh Việt Nam giành được 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng và 3 Bằng khen. Đây là số lượng giải tối đa theo đúng quy chế của Hội đồng APMO quốc tế.
Với kết quả này, Việt Nam xếp thứ 7 trong số 43 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự chính thức. Kỳ thi có tổng cộng 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia, trong đó 2 nước lần đầu dự với tư cách quan sát viên.
Kỳ thi năm nay đánh dấu một cột mốc đặc biệt đối với phong trào Olympic Toán học của Việt Nam với sự tham gia trở lại của nước ta sau 25 năm gián đoạn. Đặc biệt, từ năm 2026, Việt Nam sẽ là quốc gia đăng cai tổ chức kỳ thi APMO với vai trò nước điều phối chính trong 3 năm liên tiếp 2026-2028. Đồng thời Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán được Bộ GD-ĐT giao chủ trì phối hợp cùng Hội Toán học Việt Nam tổ chức kỳ thi APMO năm 2026.
Huy chương Vàng duy nhất của Việt Nam tại kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) năm 2026 thuộc về Trần Đại Thành Danh (lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐH Quốc gia TPHCM) với 27 điểm.
2 Huy chương Bạc thuộc về các em: Phạm Đăng Nguyên (lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) và Nguyễn Hoàng Phương (lớp 11 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An), cùng đạt 25 điểm.
4 Huy chương Đồng thuộc về: Phan Thành Huy (lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội); Trần Anh Quân (lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Điện Biên); Nguyễn Đình Tùng (lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên thuộc Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN) và Nguyễn Bảo Khánh (lớp 11, Trường THPT chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa).
Ngoài ra, các em Lưu Trọng Phúc (lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An); Bùi Nhật Minh (lớp 10, Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm thuộc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) và Võ Sỹ Quốc Anh (lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh) được ban tổ chức trao Bằng khen.
Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang, Bộ GD-ĐT cho hay đang tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát tổng thể kết quả kỳ thi.