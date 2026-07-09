Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) năm 2026 diễn ra tại Việt Nam và 45 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới từ ngày 10/3.

Đoàn Việt Nam tham dự với 22 thí sinh, trong đó có 2 học sinh đội tuyển Olympic Toán học quốc tế năm 2025 và 20 học sinh đạt giải Nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026.

TS Nguyễn Chu Gia Vượng (Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng quốc tế APMO 2026) tổng kết về kết quả của kỳ thi năm nay.

Ngay sau kỳ thi, ban tổ chức APMO Việt Nam đã gửi kết quả của 10 thí sinh xuất sắc nhất đến hội đồng kỳ thi quốc tế để xét giải.

Chung cuộc, đoàn học sinh Việt Nam giành được 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 4 Huy chương Đồng và 3 Bằng khen. Đây là số lượng giải tối đa theo đúng quy chế của Hội đồng APMO quốc tế.

Vinh danh các học sinh đoạt huy chương tại kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMO) năm 2026.

Với kết quả này, Việt Nam xếp thứ 7 trong số 43 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự chính thức. Kỳ thi có tổng cộng 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia, trong đó 2 nước lần đầu dự với tư cách quan sát viên.

Kỳ thi năm nay đánh dấu một cột mốc đặc biệt đối với phong trào Olympic Toán học của Việt Nam với sự tham gia trở lại của nước ta sau 25 năm gián đoạn. Đặc biệt, từ năm 2026, Việt Nam sẽ là quốc gia đăng cai tổ chức kỳ thi APMO với vai trò nước điều phối chính trong 3 năm liên tiếp 2026-2028. Đồng thời Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán được Bộ GD-ĐT giao chủ trì phối hợp cùng Hội Toán học Việt Nam tổ chức kỳ thi APMO năm 2026.

Trần Đại Thành Danh (lớp 12, Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc ĐH Quốc gia TPHCM) giành Huy chương Vàng duy nhất của Việt Nam tại kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương năm 2026.