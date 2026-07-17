Trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Nguyễn Thị Hòa, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường ĐH Giao thông vận tải cho hay, năm 2026, nhà trường tiếp tục sử dụng 4 phương thức xét tuyển, trong đó phương thức chủ đạo vẫn là dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT.

Căn cứ phổ điểm thi tốt nghiệp THPT, nguồn thí sinh đăng ký và dữ liệu tuyển sinh các năm trước, bà Hòa dự đoán điểm chuẩn năm 2026 sẽ có biến động so với năm 2025. Tuy nhiên, mức tăng hoặc giảm sẽ khác nhau giữa từng nhóm ngành.

PGS.TS Nguyễn Thị Hòa, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, Trường ĐH Giao thông vận tải. Ảnh: NVCC

Cụ thể, với nhóm ngành có điểm chuẩn trên 26 điểm năm 2025, điểm chuẩn năm nay dự kiến giảm, mức giảm có thể lên tới 1,5 điểm. Nhóm ngành có điểm chuẩn 24-26 điểm có thể giảm 0,5-1 điểm. Với nhóm từ 20-23 điểm, điểm chuẩn dự kiến cơ bản ổn định. Trong khi đó, nhóm dưới 20 điểm có thể tăng nhẹ, khoảng 0,25-0,5 điểm.

Bà Hòa nhận định, năm 2026, các ngành dự kiến tiếp tục thu hút đông đảo thí sinh chủ yếu thuộc khối vận tải, như Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Khai thác vận tải, Kinh tế vận tải. Bên cạnh đó, nhiều ngành STEM như Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Kỹ thuật rô bốt... cũng được thí sinh quan tâm. Dự kiến, điểm chuẩn của các ngành này vẫn ở mức trên 25 điểm, trong đó một số ngành có thể vượt 26 điểm.

Sinh viên và giảng viên Trường ĐH Giao thông vận tải.

Năm ngoái, ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng dẫn đầu điểm chuẩn vào Trường ĐH Giao thông vận tải với 27,52 điểm tại cơ sở chính Hà Nội và 27,38 điểm tại phân hiệu TPHCM (xét theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT). Đây cũng là ngành duy nhất của trường có điểm chuẩn vượt 27 điểm trong năm 2025.

Các ngành còn lại đa số có điểm chuẩn trong khoảng 20-26. Hai ngành có điểm chuẩn thấp nhất (chỉ hơn 15 điểm) là Quản lý đô thị và công trình (phân hiệu TPHCM), Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông chương trình chất lượng cao Cầu - Đường bộ Việt - Anh (phân hiệu TPHCM).

Năm 2026, Trường ĐH Giao thông vận tải tuyển sinh 6.660 chỉ tiêu các chương trình đào tạo chuẩn và chất lượng cao; 70 chỉ tiêu chương trình đào tạo liên kết quốc tế. So với năm 2025, tổng chỉ tiêu tăng 340, trong đó cơ sở chính Hà Nội tăng 160 chỉ tiêu và phân hiệu TPHCM tăng 180 chỉ tiêu.

Dưới đây là 4 phương thức xét tuyển của Trường ĐH Giao thông vận tải năm 2026:

- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và xét tuyển thẳng thí sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế.

- Xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập bậc THPT và điều kiện điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

- Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026 với một số ngành đào tạo tại Hà Nội và xét tuyển theo kết quả đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM năm 2026 với các ngành đào tạo tại Phân hiệu TPHCM.

- Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá tư duy năm 2026 của ĐH Bách khoa Hà Nội với một số ngành đào tạo tại Hà Nội.