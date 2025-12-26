Cụ thể, ngày 26/12, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, lúc 19 giờ 15 ngày 25/12, tại đoạn biên giới sông Sê Pôn địa bàn thôn Tân Kim, xã Lao Bảo, Phòng Nghiệp vụ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung - thuộc Cục phòng, chống Ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Đội Trinh sát Đặc nhiệm của Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2 thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị bắt quả tang 1 đối tượng với hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Đối tượng là Hồ Văn Triệu bị bắt giữ cùng tang vật tại hiện trường. Ảnh BĐBP Quảng Trị cung cấp

Đối tượng là Hồ Văn Triệu, sinh năm 2004, trú tại thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Đối tượng Hồ Văn Triệu khai nhận được một người Lào thuê vận chuyển ma túy về Việt Nam để nhận tiền công.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 12.000 viên ma túy tổng hợp, 1 xe mô tô và 1 điện thoại di động.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 24/12/2025, trên Quốc lộ 9, đoạn thuộc thôn Làng Vây, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, Đội Trinh sát Đặc nhiệm - Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2 chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Đồn Biên phòng Thuận và Công an xã Lao Bảo phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hoàng Đình Linh Phong, sinh năm 1983, trú tại xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị về hành vi “Vận chuyển hàng cấm”.

Tang vật thu giữ là 10 hộp pháo hoa nổ có trọng lượng khoảng 14 kg. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các đơn vị liên quan điều tra bổ sung, hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý, xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, thời điểm cận Tết Nguyên đán, các hoạt động buôn lậu, vận chuyển ma túy, pháo nổ qua tuyến biên giới có chiều hướng gia tăng. Đơn vị đã và đang chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, kiên quyết không để hình thành điểm nóng, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, nhất là trong thời điểm cuối năm.