Ngày 17/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh ký quyết định quy định số lượng cấp phó tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị định số 150 của Chính phủ và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo quyết định, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường được bố trí tối đa 6 phó giám đốc mỗi đơn vị. Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo được bố trí không quá 5 cấp phó.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương và Thanh tra tỉnh được bố trí tối đa 4 cấp phó; Sở Tư pháp và Sở Dân tộc và Tôn giáo không quá 3 cấp phó; riêng Sở Ngoại vụ không quá 2 cấp phó.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Vinh. Ảnh: Hồng Mến

Đối chiếu với số lượng lãnh đạo hiện có, toàn tỉnh Quảng Trị dôi dư 24 cấp phó so với định mức mới.

Ba đơn vị có số lượng cấp phó nhiều nhất hiện nay là Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Môi trường, mỗi sở có 9 phó giám đốc, vượt 3 người so với quy định.

Trong tổng số 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có 11 đơn vị có số lượng cấp phó vượt định mức; 3 đơn vị đã đáp ứng số lượng cấp phó theo quy định gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương, Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Trong đó, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng vượt 3 cấp phó; Sở Ngoại vụ vượt 2 cấp phó; 4 đơn vị gồm: Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tư pháp và Thanh tra tỉnh, mỗi đơn vị vượt 1 cấp phó.

Theo lộ trình thực hiện Chỉ thị 18 của Chính phủ, việc sắp xếp, bố trí lại số lượng cấp phó sẽ hoàn thành trong quý 3/2026. Do các chức danh này thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Ban Tổ chức Tỉnh ủy sẽ tham mưu phương án sắp xếp.

UBND tỉnh Quảng Trị giao các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện theo số lượng cấp phó được quy định; đồng thời đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định các nội dung liên quan đến công tác cán bộ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phân cấp quản lý.

Cùng với việc thực hiện quy định mới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ đang triển khai phương án sắp xếp đội ngũ cán bộ theo chủ trương của Trung ương, trong đó có việc điều động một bộ phận cán bộ cấp tỉnh về cấp xã và bố trí cán bộ từ nơi thừa sang nơi thiếu, bảo đảm vừa giải quyết số lượng cán bộ dôi dư, vừa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở cơ sở.