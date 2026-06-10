Sáng 10/6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, quyết định theo thẩm quyền đối với 7 nội dung quan trọng, liên quan đến lĩnh vực tư pháp, tài chính - ngân sách, công tác giám sát, dân nguyện và tổ chức bộ máy tham mưu của Quốc hội.

Thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua 1 pháp lệnh và 1 nghị quyết về lĩnh vực tư pháp, nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động của TAND trong điều kiện tổ chức bộ máy mới.

Thứ hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua 2 nghị quyết về vấn đề liên quan đến tài chính, ngân sách. Trong đó có nghị quyết về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, lập kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước hằng năm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc. Ảnh: QH

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng cho từng địa phương trong giai đoạn 2027-2030.

Thứ ba, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính”.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, đây là chuyên đề giám sát đầu tiên của Quốc hội khóa 16, vì vậy công tác chuẩn bị phải được tiến hành thật chặt chẽ, bài bản và khoa học ngay từ khâu đầu tiên. Theo Chủ tịch Quốc hội, hoạt động giám sát lần này phải gắn kết chặt chẽ với các chỉ đạo chiến lược của Trung ương về phòng, chống lãng phí và tiêu cực.

“Vấn đề quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính đang được dư luận xã hội vô cùng quan tâm. Thực tế, vẫn còn tình trạng trụ sở, đất đai, tài sản công dôi dư sau sắp xếp chậm được xử lý, khai thác chưa hiệu quả, gây lãng phí nguồn lực của Nhà nước”, Chủ tịch Quốc hội nhận định.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 5; xem xét, thông qua Nghị quyết về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với Vụ chuyên môn và xây dựng, quản lý vị trí việc làm công chức Vụ chuyên môn của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đảm bảo bộ máy tham mưu phải đổi mới, chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Việc xây dựng vị trí việc làm phải thực chất, đúng người, đúng việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm; mỗi vị trí phải được xác định rõ yêu cầu, nhiệm vụ và kết quả đầu ra.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý phải khắc phục tình trạng đánh giá hình thức, nể nang. “Làm tốt phải được ghi nhận; làm chưa tốt phải được thẳng thắn chỉ ra để khắc phục, sửa đổi”, Chủ tịch Quốc hội phát biểu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: QH

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, dự kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp thêm vào cuối tháng 6 (dự kiến sáng 24/6) để xem xét, thông qua 2 nghị quyết.

Một là Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 524 về một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Quốc hội. Hai là Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND về phối hợp giám sát việc thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế.

Đây là những nội dung do các cơ quan trong khối Quốc hội chủ trì chuẩn bị. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan khẩn trương, phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, bảo đảm chất lượng và tiến độ để Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định; không được phép chậm, lùi sang phiên họp sau.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, phiên họp diễn ra trong một ngày nhưng phải xem xét 7 nội dung quan trọng, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau nên đòi hỏi sự tập trung trí tuệ cao. Các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau khi ban hành phải bảo đảm tính khả thi, bám sát thực tiễn, giải quyết được những yêu cầu đặt ra.