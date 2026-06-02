Mục đích nhằm giảm nghèo thông tin, nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và nhân dân về vai trò, ý nghĩa, lợi ích của việc phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường hiểu biết về các ứng dụng trong y tế, nông nghiệp, công nghiệp và bảo vệ môi trường.

Qua đó tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần triển khai hiệu quả các chương trình, dự án phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử; bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh hạt nhân, phục vụ phát triển bền vững.

Y tế là một trong những lĩnh vực có ứng dụng năng lượng nguyên tử.

UBND tỉnh yêu cầu, việc triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền phải bám sát nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án “Thông tin, tuyên truyền về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn đến năm 2035” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cùng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời phải thống nhất với các chương trình, dự án quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị đã được phê duyệt.

"Việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phải bảo đảm tính thường xuyên, liên tục và có trọng tâm, trọng điểm; nội dung tuyên truyền phải thiết thực, dễ hiểu, phù hợp thực tiễn địa phương, tập trung vào các lĩnh vực gần gũi với người dân và bảo đảm thông tin chính xác, khoa học, dễ tiếp cận", UBND tỉnh Quảng Trị lưu ý.

Về nội dung thông tin, tuyên truyền, UBND tỉnh nhấn mạnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình và phát triển điện hạt nhân, bảo đảm an toàn, an ninh, hội nhập và hợp tác quốc tế, bảo vệ con người và môi trường; văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân; cơ chế, chính sách về phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ…

UBND tỉnh yêu cầu Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị chủ trì xây dựng, phát sóng các chương trình, chuyên mục, phóng sự, tin bài tuyên truyền về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử; Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan trong việc xây dựng nội dung tuyên truyền bảo đảm chính xác, kịp thời.

Thời gian tới, tỉnh sẽ tích cực xây dựng các sản phẩm truyền thông phục vụ tuyên truyền như: sổ tay, tài liệu hướng dẫn, video, chuyên mục, chuyên trang, infographic....; tăng cường phổ biến thông tin qua mạng xã hội, các nền tảng số.

Đặc biệt, tỉnh sẽ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc triển khai và tham gia sử dụng thử nghiệm phần mềm kho dữ liệu nguồn phục vụ thông tin, tuyên truyền và kênh hỏi - đáp về năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân có ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Một loạt mục tiêu cụ thể đến năm 2030 đã được nêu rõ trong Kế hoạch như: Cán bộ lãnh đạo, quản lý và đội ngũ cán bộ chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được tiếp cận đầy đủ thông tin về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân; 100% UBND các xã, phường, đặc khu triển khai hoạt động tuyên truyền phù hợp với địa phương; 100% các cơ sở bức xạ hoặc có hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử được quản lý trên nền tảng số…

Giai đoạn đến năm 2035, tỉnh Đồng Tháp sẽ tích cực phổ biến kiến thức ngoại khóa về năng lượng nguyên tử và điện hạt nhân cho học sinh trung học, sinh viên trên địa bàn tỉnh; Tham gia khai thác kho dữ liệu nguồn phục vụ thông tin, tuyên truyền về năng lượng nguyên tử và hạt nhân.

Ngoài ra, tỉnh sẽ tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát định kỳ hàng năm/đột xuất để đánh giá mức độ nhận thức, sự ủng hộ của nhân dân trong tỉnh về việc ứng dụng năng lượng nguyên tử/điện hạt nhân.