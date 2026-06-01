Ngày 27/5, UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Công văn số 2500 gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các xã, phường, đặc khu, về việc nâng cao chất lượng công tác xoá mù chữ giai đoạn 2026-2030. Đây là động thái tích cực nhằm xây dựng xã hội học tập, góp phần giảm nghèo thông tin, nâng cao năng lực tiếp cận thông tin cho người dân Quảng Trị.

Trong Công văn số 2500, UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, tổ chức có liên quan. Đáng chú ý, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phải phối hợp với chính quyền các xã biên giới và ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới tham gia học xoá mù chữ, hỗ trợ mở lớp học tại các địa bàn khó khăn, vùng biên giới, hải đảo (nếu có); Phát huy vai trò của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng trong công tác dân vận, thực hiện việc xoá mù chữ gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham mưu công tác xoá mù chữ trên địa bàn tỉnh; trực tiếp hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xoá mù chữ; tổng hợp số liệu người chưa biết chữ, người tái mù chữ từ các xã, phường, đặc khu. Cùng với đó, Sở Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp với các sở, ban, ngành, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Khuyến học và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động học sinh đến trường; huy động các nguồn lực trong xã hội cùng tham gia thực hiện nhiệm vụ xoá mù chữ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành liên quan và UBND cấp xã hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về vai trò, vị trí quan trọng, nhiệm vụ giải pháp và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác xoá mù chữ cho người dân; Lồng ghép nội dung học tập, nâng cao dân trí trong các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; Chỉ đạo hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở (nhà văn hóa, thư viện, điểm đọc sách cộng đồng…) hỗ trợ địa điểm, điều kiện tổ chức lớp học và duy trì kết quả xoá mù chữ sau công nhận đạt chuẩn.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu công tác thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác xoá mù chữ; Đề xuất biểu dương, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả; Lồng ghép kết quả thực hiện xoá mù chữ vào nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của chính quyền cấp xã và người đứng đầu theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lồng ghép mục tiêu, nhiệm vụ xoá mù chữ cho người dân vào các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn; Chủ trì phát động và hướng dẫn triển khai phong trào thanh niên tham gia công tác xoá mù chữ, vận động phụ nữ tham gia xoá mù chữ, nâng cao trình độ, đặc biệt ở vùng khó khăn; Đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò giáo dục trong xây dựng gia đình, huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ học tập cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn…