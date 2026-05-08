“Siêu ứng dụng” kết nối chính quyền với người dân

Quy chế xây dựng, quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng và tích hợp trên nền tảng ứng dụng Công dân số tỉnh Quảng Trị (gọi tắt là QUANGTRI-S) được UBND tỉnh Quảng Trị ban hành ngay từ đầu năm 2026.

QUANGTRI-S là nền tảng ứng dụng di động cung cấp các dịch vụ, tiện ích thông minh, dịch vụ công của chính quyền, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích hợp sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ số. Nền tảng này được thiết kế theo hướng mở, sẵn sàng kết nối với các hệ thống khác thông qua API, webview, deeplink và trục tích hợp chia sẻ dữ liệu LGSP của tỉnh.

QUANGTRI-S hoạt động trên cả hai nền tảng iOS và Android, được bảo đảm vận hành liên tục 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần nhằm phục vụ nhu cầu tương tác của người dân và hoạt động của cơ quan nhà nước.

QUANGTRI-S đóng vai trò kênh truyền thông số quy mô lớn của tỉnh. Thông qua dịch vụ truyền thông, cảnh báo, các cơ quan chức năng có thể truyền tải nhanh chóng văn bản hành chính, thông báo, cảnh báo thiên tai, dịch bệnh, an ninh trật tự và các sự kiện xã hội đến người dân.

Không chỉ dừng ở vai trò cung cấp dịch vụ công, QUANGTRI-S còn được định vị là nền tảng trung gian kết nối giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong quá trình phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Thông qua ứng dụng, người dân có thể tiếp cận thông tin truyền thông, cảnh báo khẩn cấp, dịch vụ công trực tuyến, tra cứu phạt nguội, khảo sát ý kiến, camera giám sát trực tuyến, bản đồ ngập lụt cùng nhiều tiện ích liên quan đến giao thông, y tế, giáo dục và du lịch.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu đẩy mạnh truyền thông đại chúng về ứng dụng QUANGTRI-S để người dân biết và tham gia sử dụng. Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ tổ chức tập huấn, hướng dẫn cán bộ, đơn vị sử dụng nền tảng; đồng thời phối hợp truyền thông rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thu hẹp khoảng cách thông tin bằng tương tác số

QUANGTRI-S xây dựng cơ chế tương tác hai chiều giữa người dân với chính quyền thông qua dịch vụ phản ánh hiện trường và truyền thông cảnh báo.

Theo quy định, thông tin phản ánh hiện trường được tiếp nhận qua ứng dụng QUANGTRI-S và Tổng đài 1022 với số điện thoại 082.456.1022. Hệ thống tiếp nhận hoạt động 24/24 giờ, 7 ngày/tuần.

Với cơ chế tích hợp dữ liệu dùng chung, phản ánh hiện trường, truyền thông cảnh báo và nhiều tiện ích số trên cùng một nền tảng, QUANGTRI-S đang từng bước đưa dịch vụ số đến gần hơn với người dân ở mọi địa bàn.

Quy trình xử lý phản ánh được xây dựng khá chi tiết với 9 bước, từ tiếp nhận, xác minh, điều phối, xử lý cho đến công khai kết quả. Trong đó, Trung tâm IOC tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh trong vòng 1 giờ đối với khung giờ từ 7h30 đến 22h; phản ánh gửi ngoài khung giờ này phải được xử lý trước 8h30 sáng hôm sau.

Sau khi tiếp nhận, thông tin phản ánh phải được điều phối đến cơ quan có thẩm quyền trong thời gian không quá 30 phút. Đầu mối các cơ quan, đơn vị có tối đa 6 giờ làm việc để tiếp nhận, phân phối xử lý. Cán bộ xử lý có thời hạn 5 ngày làm việc để giải quyết phản ánh hiện trường trước khi trình lãnh đạo phê duyệt kết quả.

Toàn bộ quá trình xử lý đều được công khai, minh bạch và có cơ chế đánh giá mức độ hài lòng của người dân. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời giúp người dân tham gia sâu hơn vào quá trình quản trị xã hội bằng công nghệ số.

Phạm vi phản ánh hiện trường rất rộng, bao phủ từ an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, an sinh xã hội, xây dựng, môi trường, du lịch, viễn thông, điện lực cho đến cấp nước sinh hoạt và dịch vụ công ích đô thị. Điều này đồng nghĩa người dân chỉ cần một ứng dụng để tương tác với nhiều lĩnh vực đời sống xã hội.

Đặc biệt, kết quả xử lý phản ánh hiện trường sẽ được đưa vào tiêu chí đánh giá cải cách hành chính hàng năm của tỉnh. Đây là cơ chế tạo áp lực đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân bằng công nghệ số.

Nền tảng Công dân số QUANGTRI-S cho thấy quyết tâm của Quảng Trị trong xây dựng chính quyền số lấy người dân làm trung tâm. Không chỉ tạo thuận lợi trong tiếp cận thông tin, ứng dụng còn góp phần nâng cao kỹ năng số, mở rộng khả năng tương tác trực tuyến và từng bước thu hẹp khoảng cách thông tin giữa các khu vực, nhóm dân cư.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc đưa các dịch vụ số thiết yếu lên cùng một nền tảng thống nhất sẽ giúp người dân tiếp cận thông tin nhanh hơn, minh bạch hơn và thuận tiện hơn. Đây là tiền đề quan trọng để Quảng Trị thúc đẩy phát triển xã hội số toàn diện trong thời gian tới.