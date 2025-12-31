Lễ vinh danh Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 ngày 26/12 xướng tên các doanh nghiệp sở hữu môi trường làm việc tích cực, chiến lược nhân sự bài bản và năng lực phát triển bền vững trong bối cảnh thị trường lao động Việt Nam đang tái cấu trúc mạnh mẽ, trong đó có QueenLand Group.

Đây là kết quả được xây dựng dựa trên hệ thống tiêu chí nghiên cứu độc lập của Viet Research, đánh giá toàn diện các yếu tố như môi trường làm việc, chính sách nhân sự, văn hóa doanh nghiệp và định hướng phát triển dài hạn.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp vẫn chịu áp lực lớn về thị trường, nguồn vốn và biến động nhân sự, việc QueenLand Group góp mặt trong nhóm dẫn đầu cho thấy định hướng phát triển dựa trên nội lực, lấy con người làm trung tâm đã mang lại hiệu quả rõ nét.

QueenLand Group nhận giải thưởng Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025

Lấy con người làm trụ cột phát triển

Với QueenLand Group, danh hiệu Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 không đơn thuần là sự ghi nhận mang tính thành tích, mà phản ánh một chiến lược đầu tư có chiều sâu cho nguồn nhân lực - yếu tố được doanh nghiệp xác định là nền tảng cốt lõi cho tăng trưởng dài hạn.

Tính đến năm 2025, QueenLand Group đã cấp khoảng 4.000 mã nhân sự, vận hành 2 trụ sở chính và 15 văn phòng chi nhánh tại nhiều địa phương trọng điểm như Hà Nội, Hưng Yên, Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng và TP.HCM. Quy mô này không chỉ phản ánh tốc độ mở rộng của doanh nghiệp mà còn cho thấy năng lực xây dựng và quản trị một hệ sinh thái nhân sự lớn, ổn định và có tính kế thừa cao.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện lãnh đạo QueenLand Group cho biết, danh hiệu là sự động viên đối với toàn thể đội ngũ, đồng thời là minh chứng cho định hướng phát triển bền vững mà doanh nghiệp kiên trì theo đuổi. Theo đó, môi trường làm việc minh bạch, chuyên nghiệp cùng chất lượng nguồn nhân lực được xem là nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín thương hiệu trên thị trường.

Đầu tư bài bản cho đào tạo và phát triển nội lực

Một trong những điểm khác biệt của QueenLand Group nằm ở chiến lược đào tạo nhân sự mang tính hệ thống và dài hạn. Doanh nghiệp thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo dự án, đào tạo kỹ năng hằng tuần với sự tham gia trực tiếp của đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm thực chiến trong lĩnh vực bất động sản.

Song song với đào tạo nội bộ, QueenLand Group hợp tác cùng các tổ chức đào tạo uy tín quốc tế như Dale Carnegie, triển khai nhiều khóa học chuyên sâu về quản lý đội ngũ, nâng cao năng lực bán hàng và xây dựng lợi thế cạnh tranh. Qua đó, giúp nhân sự không chỉ nâng cao chuyên môn mà còn phát triển tư duy quản trị, khả năng lãnh đạo và phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Bên cạnh đào tạo, doanh nghiệp xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng, ưu tiên phát triển đội ngũ quản lý từ nội bộ. Nhiều vị trí lãnh đạo cấp trung và cấp cao hiện nay là những nhân sự gắn bó lâu năm, được đề bạt dựa trên năng lực, kết quả và mức độ cống hiến thực chất.

QueenLand Group cũng chú trọng hoàn thiện hệ thống chính sách phúc lợi, đảm bảo đầy đủ các chế độ bảo hiểm, hoạt động gắn kết nội bộ, chương trình du lịch và chăm sóc đời sống tinh thần cho người lao động. Văn hóa doanh nghiệp được cụ thể hóa trong cách vận hành hằng ngày, khuyến khích sự chủ động, minh bạch và ghi nhận đóng góp của từng cá nhân.

Nhờ nền tảng nhân sự vững chắc, QueenLand Group nhiều năm liền nằm trong nhóm đại lý phân phối xuất sắc tại hàng loạt dự án bất động sản quy mô lớn như: Vinhomes Ocean Park 1-2-3, Vinhomes Smart City, Vinhomes Times City, Vinhomes Metropolis, Vinhomes Riverside, Vinhomes Royal Island, Vinhomes Global Gate… và sắp tới là các đại dự án Vinhomes Hải Vân Bay, Vinhomes Hạ Long Xanh.

Dấu ấn từ hành trình 10 năm phát triển

Danh hiệu Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 cũng đánh dấu cột mốc đáng chú ý trong hành trình 10 năm hình thành và phát triển (2015-2025) của QueenLand Group. Trong giai đoạn này, doanh nghiệp liên tục ghi dấu ấn bằng nhiều giải thưởng uy tín.

Giai đoạn 2024-2025, QueenLand Group được trao Giải thưởng Cầu Vàng - Top 10 Thương hiệu quốc gia ngành môi giới bất động sản. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Thanh Tâm được vinh danh “Cánh buồm vàng - Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng bất động sản Việt Nam”, ghi nhận vai trò lãnh đạo và tầm ảnh hưởng trong ngành.

Đáng chú ý, tháng 11/2024, QueenLand Group là một trong những doanh nghiệp đầu tiên được Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) trao chứng nhận “Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề môi giới bất động sản Việt Nam”, thể hiện cam kết với chuẩn mực nghề nghiệp và định hướng phát triển bền vững.

Tập thể cán bộ, nhân viên QueenLand Group

Danh hiệu Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 vì vậy không chỉ là điểm nhấn của riêng năm 2025, mà còn là dấu mốc khẳng định chiến lược nhất quán của QueenLand Group: kiên định đầu tư cho con người, coi đó là nền tảng cốt lõi để xây dựng thương hiệu và tạo đà tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

Bích Đào