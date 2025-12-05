Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Quốc Cường Gia Lai; mã QCG) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông đối với phương án sắp xếp nguồn tài chính để thanh toán khoản nợ đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Sunny Island.

Sunny Island thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và là đơn vị từng đặt cọc 2.882,2 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển (xã Nhà Bè, TPHCM).

Theo bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM ban hành tháng 12/2024, Quốc Cường Gia Lai phải hoàn trả toàn bộ số tiền này nhằm khắc phục hậu quả trong vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan và các đồng phạm.

Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Cường (bên trái) từng khẳng định Khu dân cư Bắc Phước Kiển là dự án "sống còn" của công ty. Ảnh: QCG

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Cường khẳng định Khu dân cư Bắc Phước Kiển là dự án "sống còn" của doanh nghiệp, đồng thời cho biết công ty sẽ thu xếp nguồn tài chính để thanh toán khoản nợ, qua đó tiếp tục triển khai dự án.

Theo Quốc Cường Gia Lai, việc lấy ý kiến cổ đông là cần thiết nhằm đảm bảo hoạt động doanh nghiệp không gián đoạn, tránh nguy cơ bị cưỡng chế tài sản. Tính đến nay, công ty đã nộp 1.100 tỷ đồng cho cơ quan thi hành án, chủ yếu từ tiền ứng trước chuyển nhượng các nhà máy thủy điện và các khoản vay cá nhân.

Để hoàn tất phần nghĩa vụ thi hành án còn lại và hoàn trả khoản tiền đã huy động phục vụ nghĩa vụ này, Quốc Cường Gia Lai đưa ra hai phương án dự kiến triển khai trong năm nay.

Thứ nhất, công ty sẽ chuyển nhượng phần vốn góp tại các công ty con hoặc công ty liên kết với giá không thấp hơn giá vốn đầu tư.

Thứ hai, QCG sẽ hợp tác kinh doanh các dự án, sản phẩm bất động sản của công ty với những nhà đầu tư có nhu cầu, bao gồm cả nhà đầu tư liên quan.

Theo Quốc Cường Gia Lai, cổ đông có thể ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định chi tiết và triển khai các giao dịch phát sinh theo từng phương án.