Palau. Ảnh: Guardian

Báo Guardian dẫn tuyên bố của Palau và Mỹ cho biết, Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Christopher Landau hôm 23/12 đã điện đàm với Tổng thống Palau Surangel Whipps về việc chuyển công dân của nước thứ 3 tới quốc đảo này.

Các chính sách nhập cư của Tổng thống Mỹ Donald Trump, gồm cả chiến dịch trục xuất, đã bị lên án mạnh mẽ do những lo ngại về thủ tục pháp lý. Theo các chuyên gia, việc Mỹ đã đưa hàng trăm người tới các quốc gia thứ 3 mà họ không có mối liên hệ nào là động thái hiếm khi được sử dụng trước đây.

Văn phòng tổng thống Palau cho biết, Palau và Mỹ đã ký một thỏa thuận cho phép 75 công dân nước thứ 3, chưa từng bị buộc tội hình sự, được sinh sống và làm việc tại quốc đảo này nhằm giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động địa phương trong các ngành nghề cần thiết.

Đổi lại, Mỹ tuyên bố sẽ viện trợ 7,5 triệu USD cho Palau. Ngoài ra, Washington sẽ chi thêm 2 triệu USD để cung cấp các cố vấn cho Palau nhằm giúp nước này trong các vấn đề an ninh và thêm 6 triệu USD cho các cải cách liên quan tới kế hoạch lương hưu.

Hồi cuối tháng 7, Quốc hội Palau từng khẳng định không thể chấp nhận đề xuất của Mỹ về việc tiếp nhận người xin tị nạn từ các quốc gia khác.

Palau, với dân số 17.000 người, có hiệp ước liên kết tự do với Mỹ. Trong đó, Washington cung cấp viện trợ kinh tế để đổi lấy việc Ngerulmud cho phép quân đội Mỹ tiếp cận lãnh thổ của Palau. Quốc đảo đã ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về người tị nạn năm 1951.