Gia đình Hare chuyển từ Mỹ sang Nga. Ảnh: Sky News

Hãy tưởng tượng bạn chuyển tới một đất nước mà bạn chưa bao giờ đến, với một nền văn hóa mà bạn không biết gì và với một ngôn ngữ bạn không thể nói. Bạn đi cùng với cả gia đình, gồm cả 3 đứa con và nơi bạn chuyển đến đang trong tình trạng xung đột với một quốc gia láng giềng.

Đó chính xác là những gì gia đình Hare đã trải qua khi họ chuyển từ Mỹ tới Nga 2 năm trước. Leo Hare kể: "Chúng tôi nhận thấy sự gia tăng mạnh mẽ các chính sách liên quan tới những người đồng tính của chính phủ, đặc biệt liên quan tới hệ thống trường học". Vợ Leo là Chantelle nói thêm: "Đó là cuộc tấn công nhằm vào các gia đình Cơ đốc giáo bảo thủ".

Đôi vợ chồng sùng đạo Cơ đốc này có 3 con gồm 17 tuổi, 15 tuổi và 12 tuổi. Họ tự mô tả bản thân là những người di cư có đạo đức.

Phóng viên của Sky News đã trò chuyện với gia đình Hare trong căn hộ của họ tại thành phố Ivanovo, cách thủ đô Moscow của Nga khoảng 240km. Đây là một sự thay đổi lớn so với bang Texas, Mỹ, nơi họ sinh sống trong một trang trại và có trường bắn riêng. Tuy nhiên, tại một đất nước ủng hộ các giá trị truyền thống, họ cảm thấy an toàn hơn trước.

Gia đình Hare được Nga cấp quy chế tị nạn vào năm ngoái trong một buổi lễ được phát sóng trên ti vi. Dù câu chuyện của họ có kỳ lạ tới đâu, đó không phải là gia đình duy nhất tới Nga để tìm kiếm nơi ẩn náu.

Theo số liệu mới nhất do Bộ Nội vụ Nga công bố, 2.275 người phương Tây đã nộp đơn xin visa "giá trị chung" do Tổng thống Putin ban hành vào tháng 8 năm ngoái. Mục tiêu của visa này là thu hút người nước ngoài từ phương Tây đến sinh sống và làm việc tại Nga nếu họ đồng tình với các giá trị truyền thống của đất nước.

Công dân từ các quốc gia bị Nga coi là "không thân thiện", gồm Anh, Mỹ và hầu hết các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) được cấp giấy phép cư trú 3 năm mà không cần đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào về ngôn ngữ hoặc các tiêu chí về kỹ năng.

Tại một lớp học tiếng Nga dành cho người nước ngoài, Philip Port, công dân Anh cho hay, anh điều hành một công ty về visa và thường xuyên đi tới Nga trong suốt 20 năm qua. Philip đã nộp đơn xin visa "giá trị chung" vì cả lý do thực tế lẫn lý tưởng. "Tôi yêu nước Nga và cảm thấy nơi đây an toàn như nhà. Không có tội phạm, đường sá sạch sẽ và rất phát triển", anh Port bày tỏ.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu công dân Anh di cư sang Nga theo visa "giá trị chung" nhưng Philip Hutchinson, chủ công ty Moscow Connect chuyên hỗ trợ người phương Tây nộp đơn xin visa này nói ông nhận được từ 50 - 80 yêu cầu mỗi tuần từ Anh. "Có rất nhiều người thất vọng với nơi họ đang sinh sống. Thuế cứ tăng, tăng mãi và chúng ta đang đổ tất cả số tiền này cho Ukraine", ông Hutchinson chia sẻ.

Ông Hutchinson đã ứng cử vào Đảng Bảo thủ trong cuộc bầu cử địa phương năm ngoái tại Anh. Đầu năm nay, ông chuyển đến Moscow sau khi người vợ Nga của ông không xin được visa Anh. Quyết định của ông Hutchinson đi ngược lại xu hướng, khi hầu hết người phương Tây di cư đã rời khỏi Nga sau khi cuộc xung đột nổ ra ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Khi được hỏi, xung đột có làm phiền ông hay khách hàng của ông hay không, ông Hutchinson đáp: "Không. Về phần tôi, tôi không dính líu tới việc đó. Tôi ở đây không phải vì vấn đề chính trị".

Sau khi đến Nga, nhiều người nhập cư đã đăng tải những video hấp dẫn trên mạng xã hội về cuộc sống mới tuyệt vời của họ. Một blogger nổi tiếng người Mỹ tên là Derek Huffman, từ bang Arizona cũng đã chuyển tới Nga.

Maria Butina, nhà lập pháp Nga đi đầu chương trình các giá trị chung phát biểu: "Chúng tôi không cung cấp bất kỳ bảo đảm an sinh xã hội hay nhà ở miễn phí nào. Mọi người đều tự túc, tự lo các chi phí".