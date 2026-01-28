Chính xác

Theo nền tảng truyền thông kỹ thuật số hàng đầu dành cho ngành du lịch toàn cầu Travelandtour World, các yếu tố góp phần vào thành công của Malaysia bao gồm việc cấp visa dễ dàng hơn, các điểm tham quan văn hóa đa dạng và việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng du lịch của đất nước.

Bên cạnh đó, với sự pha trộn độc đáo giữa văn hóa Mã Lai, Trung Hoa và Ấn Độ, Malaysia mang đến sự kết hợp đa dạng các trải nghiệm hấp dẫn cả khách du lịch hạng sang và khách du lịch tiết kiệm. Các thành phố như Kuala Lumpur, Penang và Langkawi tiếp tục thu hút lượng khách kỷ lục.

Ngoài ra, chiến dịch quảng bá du lịch và nỗ lực thúc đẩy các chuyến bay quốc tế trực tiếp của Malaysia đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển du lịch của quốc gia này.