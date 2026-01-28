1. Quốc gia nào ở Đông Nam Á hút nhiều khách du lịch quốc tế nhất năm 2025?
Việt Nam
- Thái Lan0%
- Malaysia0%
- Singapore0%Chính xác
Năm 2025, Malaysia là quốc gia đón khách quốc tế nhiều nhất khu vực Đông Nam Á. Theo ước tính của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Malaysia, lượng khách du lịch quốc tế đến nước này sau 11 tháng năm 2025 đã đạt 38,3 triệu lượt.
2. Yếu tố nào sau đây góp phần quan trọng giúp quốc gia này vươn lên dẫn đầu khu vực về lượng khách quốc tế?
Chính sách visa thuận lợi, điểm đến văn hóa đa dạng, hạ tầng du lịch hiện đại
- Giá dịch vụ rẻ nhất Đông Nam Á0%
- Phụ thuộc chủ yếu vào khách Trung Quốc0%
- Tập trung phát triển du lịch nghỉ dưỡng cao cấp0%Chính xác
Theo nền tảng truyền thông kỹ thuật số hàng đầu dành cho ngành du lịch toàn cầu Travelandtour World, các yếu tố góp phần vào thành công của Malaysia bao gồm việc cấp visa dễ dàng hơn, các điểm tham quan văn hóa đa dạng và việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng du lịch của đất nước.
Bên cạnh đó, với sự pha trộn độc đáo giữa văn hóa Mã Lai, Trung Hoa và Ấn Độ, Malaysia mang đến sự kết hợp đa dạng các trải nghiệm hấp dẫn cả khách du lịch hạng sang và khách du lịch tiết kiệm. Các thành phố như Kuala Lumpur, Penang và Langkawi tiếp tục thu hút lượng khách kỷ lục.
Ngoài ra, chiến dịch quảng bá du lịch và nỗ lực thúc đẩy các chuyến bay quốc tế trực tiếp của Malaysia đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển du lịch của quốc gia này.
3. Số lượt khách quốc tế đến Malaysia trong năm 2025 có cao hơn dân số nước này?
Có
- Không0%Chính xác
Dân số Malaysia hiện khoảng 36,2 triệu người (theo Worldometer, cập nhật ngày 25/1/2026), trong khi lượng khách quốc tế đến nước này sau 11 tháng năm 2025 đạt 38,3 triệu lượt, cao hơn dân số.
4. Quốc gia này đặt mục tiêu đón bao nhiêu lượt khách quốc tế trong năm 2026?
40 triệu lượt
- 45 triệu lượt0%
- 47 triệu lượt0%
- 50 triệu lượt0%Chính xác
Trong khuôn khổ chiến dịch Visit Malaysia 2026, quốc gia này đặt mục tiêu thu hút 47 triệu lượt khách quốc tế, với hơn 300 sự kiện quảng bá và kỳ vọng mang về doanh thu du lịch tương đương 80 tỷ USD.
5. Quốc gia nào từng nhiều năm liền dẫn đầu Đông Nam Á về lượng khách du lịch quốc tế nhưng đã mất vị trí này vào tay Malaysia trong năm 2025?
Singapore
- Indonesia0%
- Thái Lan0%
- Việt Nam0%Chính xác
Trong nhiều năm liền trước 2025, Thái Lan từng được mệnh danh là "ngôi sao sáng" của du lịch Đông Nam Á. Riêng năm 2024, nước này đón khoảng 35,5 triệu lượt khách quốc tế, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu khu vực.
Tuy nhiên, sang năm 2025, lượng khách quốc tế đến Thái Lan giảm còn 32,9 triệu lượt, giảm 7,23% so với năm 2024, theo Báo cáo của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan. Đây là lần sụt giảm đầu tiên sau nhiều năm (không tính giai đoạn đại dịch), khiến Thái Lan đánh mất vị trí số 1, nhường lại cho Malaysia - quốc gia đón 38,3 triệu lượt khách quốc tế chỉ sau 11 tháng năm 2025.
6. Việt Nam đón bao nhiêu lượt khách quốc tế trong năm 2025?
Khoảng 18 triệu lượt
- Khoảng 20 triệu lượt0%
- Gần 21,2 triệu lượt0%
- Trên 25 triệu lượt0%Chính xác
Theo Cục Thống kê, năm 2025, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,4% so với năm trước - mức cao kỷ lục của ngành du lịch Việt Nam.
