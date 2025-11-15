Chính xác

Vương quốc Anh, thường được viết tắt là The UK, có tên đầy đủ là The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (nước Anh thống nhất và Bắc Ireland). Đây là quốc gia có tên gọi dài nhất thế giới với 48 ký tự.

Vương quốc Anh (Great Britain) được thành lập năm 1707, sau khi Anh và Scotland hợp nhất. Tiếp đó, nước Anh thống nhất ra đời năm 1801, sau khi hợp nhất Vương quốc Anh và Vương quốc Ireland. Vào những năm 1920, Nam Ireland giành độc lập, nên tên đầy đủ của quốc gia này là nước Anh thống nhất và Bắc Ireland.