1. Quốc gia nào có tên gọi dài nhất thế giới?
Vương quốc Anh
- Thái Lan0%
- Kiribati0%
- Sri Lanka0%Chính xác
Vương quốc Anh, thường được viết tắt là The UK, có tên đầy đủ là The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (nước Anh thống nhất và Bắc Ireland). Đây là quốc gia có tên gọi dài nhất thế giới với 48 ký tự.
Vương quốc Anh (Great Britain) được thành lập năm 1707, sau khi Anh và Scotland hợp nhất. Tiếp đó, nước Anh thống nhất ra đời năm 1801, sau khi hợp nhất Vương quốc Anh và Vương quốc Ireland. Vào những năm 1920, Nam Ireland giành độc lập, nên tên đầy đủ của quốc gia này là nước Anh thống nhất và Bắc Ireland.
2. Quốc kỳ nước này được hợp thành bằng cách xếp chồng lá cờ của ba vùng đất nào?
Xứ Wales, Bắc Ireland, Scotland
- Anh, Scotland, Bắc Ireland0%
- Anh, xứ Wales, Bắc Ireland0%
- Anh, Scotland, xứ Wales0%Chính xác
Theo One Europe, quốc kỳ Vương quốc Anh do ba lá cờ của ba vùng đất Anh, Scotland và Ireland xếp lên nhau. Trong đó, ba chữ thập chồng chéo tượng trưng cho ba vị thánh trông coi ba vùng đất này.
Chữ thập ở giữa thuộc cờ Anh, là biểu tượng của thánh George. Dấu chéo trắng thuộc cờ Scotland, là biểu tượng của thánh Andrew. Dấu chéo màu đỏ thuộc cờ Ireland, là biểu tượng của thánh Patrick.
Cờ được chính thức sử dụng từ năm 1603. Xứ Wales không hiện diện trên cờ bởi không phải là thành viên của Liên hiệp Anh vào thời điểm đó.
3. Quốc gia này sở hữu đồng tiền lâu đời nhất thế giới?
Đúng
- Sai0%Chính xác
Đồng bảng Anh là đồng tiền lâu đời nhất còn lưu hành. Được vua Henry II giới thiệu vào năm 1158, ban đầu, đồng tiền này thường được mọi người gọi là “xu Tealby”.
Đến năm 1694, sau thời điểm Ngân hàng Anh được thành lập, bảng Anh đã trở thành đồng tiền chính thức của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland cùng các vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh.
4. Nước nào có tên thủ đô dài nhất thế giới?
Peru
- Indonesia0%
- Thái Lan0%
- Campuchia0%Chính xác
Thủ đô của Thái Lan thường được biết đến với cái tên quen thuộc là Bangkok. Tuy nhiên, đây không phải là tên gọi chính thức. Thực chất, tên thủ đô của Thái Lan được viết theo các ngôn ngữ nước ngoài là Krung Thep Maha Nakhon, đầy đủ là “Krungthep Maha Nakhon Amorn Rattanakosin Mahinthrayuthaya Mahadilokphop Noppharat Ratchathani Burirom Udorn Ratchanivet Mahasathan Amornphiman Avatansathit Sakkhatiya Visanukarm Prasit”, bao gồm tới 168 chữ cái.
Theo bản dịch từ tiếng Thái Lan, tên này có nghĩa là “Thành phố của các thánh thần, thành phố vĩ đại của những vị thần bất tử, thành phố châu báu tráng lệ của thần Indra, chiếc ngai vàng của đức vua Ayutthaya, thành phố của đền đài tráng lệ, thành phố của cung điện và lãnh địa hoành tráng nhất của Hoàng gia, ngôi nhà của thần Vishnu và tất cả vị thần”.
5. Ngoài Bangkok, thành phố nào của Thái Lan trực thuộc trung ương?
Pattaya
- Ayutthaya0%
- Chiang Rai0%
- Chiang Mai0%Chính xác
Thái Lan có hai thành phố trực thuộc trung ương là Bangkok và Pattaya. Trong đó, Pattaya được xem là thành phố sôi động nhất tại quốc gia này. Thái Lan còn có một số địa điểm nổi tiếng khác như thành phố đền chùa Chiang Mai, thành phố du lịch Chiang Rai và cố đô lịch sử Ayutthaya.
