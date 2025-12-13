1. Quốc gia nào nhìn thấy mặt trời vào lúc nửa đêm?
New Zealand
Nga
Na Uy
Pháp
Na Uy thuộc Bắc Âu, có thiên nhiên thay đổi rõ rệt theo mùa do nằm ở vĩ độ cao. Đặc biệt, ở Vòng Bắc Cực như Tromsø, Svalbard… hiện tượng mặt trời không lặn diễn ra trong nhiều tuần vào mùa hè.
Tại đây, từ khoảng cuối tháng 5 đến cuối tháng 7 sẽ xảy ra hiện tượng “mặt trời lúc nửa đêm”. Càng tiến về phía bắc, người dân sẽ càng trải qua nhiều đêm nhìn thấy mặt trời hơn.
Ngoài Na Uy, một số quốc gia khác cũng có những vùng đất dường như mặt trời không bao giờ lặn, có thể kể tới như Iceland, Thụy Điển, Canada hay Phần Lan…
2. “Đất nước mặt trời mọc” có phải biệt danh của nước này?
Đúng
Sai
“Đất nước mặt trời mọc” là biệt danh của Nhật Bản. Tên gọi của Nhật Bản trong tiếng Nhật nghĩa là “gốc của mặt trời” nên người phương Tây thường dịch tên của quốc gia này thành “đất nước mặt trời mọc”. Ngay trên quốc kỳ nước này cũng là biểu tượng hình tròn đỏ của mặt trời. Ngoài ra, Nhật Bản còn được gọi với nhiều tên khác như “xứ sở hoa anh đào” hay “đất nước hoa cúc”.
3. Quốc kỳ Na Uy ẩn chứa bao nhiêu lá cờ nước khác?
4
5
6
7
Quốc kỳ Na Uy là một lá cờ màu đỏ, có hình chữ thập màu xanh viền trắng trải dài tới các cạnh của lá cờ; phần thẳng đứng của hình chữ thập được chuyển sang bên hông.
Cờ chính thức được sử dụng từ ngày 17/7/1821. Màu đỏ và xanh chịu ảnh hưởng từ quốc kỳ Pháp, cách thiết kế lấy cảm hứng từ quốc kỳ Vương quốc Anh và Mỹ. Chữ thập trắng xếp lệch tâm gần giống với quốc kỳ Đan Mạch.
Quốc kỳ nước này được xem là “the mother of all flags” (nguồn gốc của mọi lá cờ) bởi nó ẩn chứa 6 lá cờ của một số quốc gia khác như: Phần Lan, Hà Lan, Ba Lan, Thái Lan, Pháp và Indonesia.
Trong khi cờ Indonesia và cờ Ba Lan cùng có hai màu đỏ và trắng, nhưng thứ tự trên dưới ngược nhau, hai lá cờ Hà Lan và cờ Pháp cùng có màu xanh, trắng, đỏ nhưng đặt ngược nhau theo chiều ngang, dọc.
4. Đâu là thủ đô của Na Uy hiện nay?
Odda
Oslo
Bergen
Trondheim
Thủ đô của Na Uy hiện nay là thành phố Oslo. Đây là trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học và kinh tế của Na Uy, đồng thời là trung tâm quan trọng của các ngành kinh tế biển, thương mại hàng hải tại châu Âu. Thành phố này là nơi đặt trụ sở của nhiều công ty trong lĩnh vực hàng hải.
5. Giải Nobel nào hàng năm được trao tại Na Uy?
Nobel Hòa bình
Nobel Vật lý
Nobel Hóa học
Nobel Văn học
Theo nguyện vọng của Alfred Nobel, giải Nobel Hòa bình sẽ được trao thưởng ở Oslo, thủ đô Na Uy, bởi một ủy ban năm thành viên, được chỉ định bởi Hội đồng Lập pháp Na Uy. Lễ trao giải Nobel Hòa bình đầu tiên được tổ chức năm 1901 và luôn diễn ra vào ngày 10/12 hàng năm, ngày mất của Alfred Nobel.
