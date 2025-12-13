Chính xác

Na Uy thuộc Bắc Âu, có thiên nhiên thay đổi rõ rệt theo mùa do nằm ở vĩ độ cao. Đặc biệt, ở Vòng Bắc Cực như Tromsø, Svalbard… hiện tượng mặt trời không lặn diễn ra trong nhiều tuần vào mùa hè.

Tại đây, từ khoảng cuối tháng 5 đến cuối tháng 7 sẽ xảy ra hiện tượng “mặt trời lúc nửa đêm”. Càng tiến về phía bắc, người dân sẽ càng trải qua nhiều đêm nhìn thấy mặt trời hơn.

Ngoài Na Uy, một số quốc gia khác cũng có những vùng đất dường như mặt trời không bao giờ lặn, có thể kể tới như Iceland, Thụy Điển, Canada hay Phần Lan…