Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16 khai mạc sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu trước Quốc hội khóa mới. Sau đó, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết cuộc bầu cử Quốc hội khóa 16 và HĐND các cấp; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội khóa 15 Trần Thanh Mẫn cho biết, sau khi nghỉ giải lao, Quốc hội họp về công tác nhân sự.

Theo chương trình kỳ họp đã được Quốc hội thông qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 trình Quốc hội số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dự thảo nghị quyết về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16.

Sau đó, Quốc hội thảo luận. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo nghị quyết.

Quốc hội sau đó sẽ biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16 bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Các đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc. Ảnh: QH

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội khóa 16 sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Đến chiều cùng ngày, Quốc hội sẽ bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quốc hội cũng sẽ bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Khối Quốc hội hiện nay có các ủy viên Trung ương khóa 14 như: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; 3 Phó Chủ tịch gồm có ông Đỗ Văn Chiến, ông Nguyễn Khắc Định, bà Nguyễn Thị Thanh.

Ngoài ra còn có các Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn và Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội như: ông Phan Văn Mãi, bà Nguyễn Thanh Hải, ông Hoàng Thanh Tùng, ông Lê Tấn Tới, ông Nguyễn Đắc Vinh, ông Nguyễn Hữu Đông, ông Lê Quang Mạnh và Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn đều là ủy viên Trung ương khóa 14.

Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là 5 năm và nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao đều theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Như vậy, khi bắt đầu một nhiệm kỳ mới (Quốc hội khóa 16), các đại biểu sẽ bầu hoặc phê chuẩn chức danh lãnh đạo của các cơ quan trong bộ máy Nhà nước.

Tại kỳ họp lần này, cùng với chức danh Chủ tịch Quốc hội, các đại biểu sẽ kiện toàn khoảng 39 chức danh khác thuộc các khối cơ quan nêu trên.