Bộ Công Thương được giao xây dựng, trình Chính phủ lộ trình áp dụng giá điện theo khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường đối với khách hàng sinh hoạt, khi điều kiện kỹ thuật cho phép.

Sáng 21/11, với 488/489 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, có hiệu lực thi hành từ 1/6/2027.

Luật sửa đổi theo hướng giá điện được hình thành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, phù hợp với cấp độ phát triển thị trường điện cạnh tranh và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Trường hợp giá bán điện chưa kịp điều chỉnh, để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội, luật quy định Nhà nước có cơ chế bù đắp chi phí hợp lý.

Quy định mới trong luật sửa đổi cũng nêu rõ việc thực hiện cơ cấu biểu giá bán lẻ điện hợp lý; từng bước xóa bỏ bù chéo giá điện giữa các nhóm khách hàng chưa tham gia thị trường bán lẻ điện cạnh tranh.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Ảnh: Media QH

Ngân sách Nhà nước hoặc các nguồn tài chính, quỹ hợp lệ, hợp pháp thực hiện hỗ trợ tiền điện cho các đối tượng khách hàng sử dụng điện theo quy định của Chính phủ phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Về chính sách phát triển điện lưới thông minh và quản lý nhu cầu điện, luật quy định có cơ chế tài chính và cơ chế giá điện để khuyến khích các khách hàng sử dụng điện tham gia các chương trình quản lý nhu cầu điện, tiết kiệm điện phù hợp với từng thời kỳ và cấp độ phát triển của thị trường điện cạnh tranh.

Chi phí thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện, tiết kiệm điện được hạch toán vào giá điện theo quy định của Chính phủ.

Theo quy định của luật, Chính phủ quy định cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân; cơ chế tài chính phù hợp với lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện. Bộ Công Thương có trách nhiệm trình Thủ tướng lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện; lộ trình cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, bao gồm giá bán lẻ điện có nhiều thành phần và lộ trình áp dụng giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường cho nhóm khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép.

Căn cứ cấp độ thị trường điện cạnh tranh, lộ trình xóa bỏ bù chéo giá điện, Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá bán buôn điện; quy định phương pháp lập và trình tự, thủ tục phê duyệt khung giá bán buôn điện; ban hành khung giá bán buôn điện và giá bán buôn điện.

Bộ trưởng Công Thương cũng được giao quy định về thực hiện giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán buôn điện; ban hành biểu giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện.

Trước đó, trong báo cáo giải trình, tiếp thu, Chính phủ khẳng định cơ quan chủ trì soạn thảo đã rà soát kỹ các nội dung dự thảo luật, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ, hợp thức hóa các cơ chế không đúng chủ trương của cấp có thẩm quyền hoặc tạo điều kiện phát sinh cơ chế “xin - cho”.

Chính phủ cũng cho biết có ý kiến đề nghị rà soát, bổ sung nguyên tắc tính đúng, tính đủ, công khai, minh bạch các chi phí trong cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA).

Ảnh: Hoàng Giám

Đối với giá điện cần bảo đảm phân bổ chi phí công bằng theo mức độ sử dụng hệ thống điện, không tính trùng, không bù chéo và không chuyển chi phí bất hợp lý sang khách hàng không tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp.

Tiếp thu ý kiến này, Chính phủ cho biết luật đã bổ sung nguyên tắc các khoản chi phí mà đối tượng tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp phải trả bao gồm chi phí điện năng, chi phí sử dụng dịch vụ hệ thống điện, chi phí thanh toán bù trừ chênh lệch và các chi phí khác phù hợp với hình thức mua bán điện trực tiếp, bảo đảm tính đúng, tính đủ, công khai và minh bạch theo quy định của Chính phủ.