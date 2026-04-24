Luật có hiệu lực thi hành ngay khi Quốc hội thông qua.

Một trong những nội dung đáng chú ý của luật này là quy định mở về ngưỡng doanh thu phải nộp thuế với cá nhân, hộ kinh doanh. Theo đó, thay vì quy định cứng ngưỡng doanh thu phải nộp thuế với cá nhân, hộ kinh doanh từ 500 triệu đồng một năm như luật cũ, Quốc hội giao Chính phủ quyền điều chỉnh ngưỡng này.

Luật sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 theo hướng: cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu năm từ mức quy định của Chính phủ trở xuống không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách, Chính phủ quy định mức doanh thu năm để phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Luật cũng sửa đổi, bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng theo hướng quy định: hàng hóa, dịch vụ của hộ, cá nhân sản xuất, kinh doanh có doanh thu năm từ mức quy định của Chính phủ trở xuống và căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách, Chính phủ quy định mức doanh thu năm để phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Một khu chợ truyền thống tại Hà Nội. Ảnh: Thạch Thảo

Luật sửa đổi quy định doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ mức quy định của Chính phủ trở xuống được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách, Chính phủ quy định tổng mức doanh thu năm để phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Theo giải trình của Chính phủ, việc giao Chính phủ quy định một số nội dung có tính biến động cao tại các luật thuế, không phải quy định loại thuế mới, vừa đảm bảo cơ sở để Chính phủ có thể linh hoạt điều hành kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo phù hợp với Hiến pháp.

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã bổ sung tiêu chí, nguyên tắc để đảm bảo tính hợp lý, khả thi và chỉnh lý dự thảo luật theo hướng “căn cứ các chỉ số kinh tế vĩ mô, khả năng cân đối ngân sách, Chính phủ quy định mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mức doanh thu để xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và mức doanh thu để xác định doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp”.

Theo báo cáo của Chính phủ, Luật Thuế thu nhập cá nhân đã có quy định hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng/năm sẽ phải thực hiện phương pháp nộp thuế theo thu nhập (doanh thu - chi phí).

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp cũng quy định các mức thuế suất khác nhau tại ngưỡng doanh thu 3 tỷ đồng/năm (thuế suất 15% áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 3 tỷ đồng; thuế suất 17% áp dụng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ trên 3 tỷ đồng đến không quá 50 tỷ đồng).

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu dự thảo luật. Ảnh: Quốc hội

Với các quy định này, trường hợp Chính phủ điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế vượt trên 3 tỷ đồng/năm sẽ phải báo cáo Quốc hội sửa các luật để điều chỉnh quy định có liên quan nhằm đảm bảo tính đồng bộ và hợp lý của chính sách.

Vì vậy, mặc dù không quy định khung trong dự thảo luật nhưng để phù hợp với quy định của các luật thuế hiện hành, Chính phủ cũng chỉ được điều chỉnh tối đa mức doanh thu này đến dưới 3 tỷ đồng/năm.

Về việc nâng mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh và mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp lên 1 tỷ đồng, Chính phủ khẳng định đã cân nhắc nhiều mặt, tính toán kỹ tác động đến thu ngân sách, người nộp thuế.

Theo quan điểm của Chính phủ, ngưỡng 1 tỷ đồng là phù hợp ở thời điểm hiện nay trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Bên cạnh đó, khi xây dựng mức doanh thu này, Chính phủ cũng đã tính đến yêu cầu chi phí hành thu và chi phí tuân thủ của người nộp thuế ở mức thấp để đảm bảo tính hiệu quả của chính sách.

Chính phủ cho biết, mức này cũng thống nhất với mức doanh thu phải sử dụng hóa đơn điện tử của hộ, cá nhân kinh doanh. Đồng thời, giải pháp chính sách này sẽ hỗ trợ hiệu quả cho hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ nhưng vẫn đảm bảo khuyến khích hộ, cá nhân kinh doanh chuyển lên thành doanh nghiệp.