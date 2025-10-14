Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay cho ý kiến lần 3 về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15. Báo cáo về chuẩn bị kỳ họp, Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, Văn phòng Quốc hội đề nghị bổ sung 8 nội dung trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Bao gồm dự thảo: Luật Trí tuệ nhân tạo; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Như vậy, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung (50 luật, 3 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước).

Đồng thời, có 13 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu, làm cơ sở để thực hiện quyền giám sát và xem xét các nội dung theo quy định.

Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Ông Mạnh cho biết, tại kỳ họp này sẽ không tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, thay vào đó Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận ở hội trường báo cáo tổng hợp việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Theo Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc hội, mặc dù số lượng nội dung trình tại kỳ họp tăng so với dự kiến khi triệu tập kỳ họp, nhưng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép bố trí thảo luận chung các dự án, nội dung cùng lĩnh vực; giảm tối đa thời gian trình bày tờ trình, báo cáo, đồng thời dự kiến chương trình kỳ họp khi triệu tập đã được bố trí theo hướng có dư địa để có thể bổ sung thêm một số nội dung.

Vì vậy, đến nay, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 41 ngày (trong đó, chỉ bố trí làm việc 1 ngày thứ Bảy của tuần đầu tiên (ngày 25/10); các ngày thứ bảy, chủ nhật còn lại dành thời gian để các cơ quan tiếp thu, chỉnh lý dự án luật, nghị quyết.

Bên cạnh đó, dự kiến Quốc hội thảo luận tổ trong các ngày diễn ra Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.

Kỳ họp khai mạc vào sáng ngày 20/10, dự kiến bế mạc ngày 12/12. Quốc hội sẽ họp liên tục để tập trung hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Kỳ họp 'trên cả lịch sử'

Nêu ý kiến sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 15. Chủ tịch Quốc hội cũng điểm lại các nội dung sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Quốc hội

"Có thể nói nếu kỳ họp thứ 9 vừa qua là kỳ họp lịch sử với sửa đổi Hiến pháp, thông qua 34 luật thì kỳ họp này 'trên cả lịch sử' khi xem xét, quyết định 66 nội dung, trong đó có 50 luật. Đây là kỳ họp rất quan trọng.

Chúng ta tiến hành kỳ họp với tinh thần tích cực, khẩn trương, đảm bảo quy trình thủ tục nhưng chất lượng đặt ra hàng đầu với các luật, nghị quyết để phục vụ sắp xếp bộ máy hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp", Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Ông cho hay qua hơn 3 tháng hoạt động có nhiều vấn đề bất cập từ sắp xếp đơn vị ở cấp trung ương, tỉnh, xã nên phải sửa các quy định để đáp ứng yêu cầu.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ nhắc các bộ, ngành thực hiện đúng theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các cơ quan soạn thảo phải giải trình, tiếp thu đến cùng với các dự thảo.

Chủ tịch Quốc hội cho biết kỳ họp diễn ra trong khoảng 40 ngày, cần rút kinh nghiệm từ kỳ họp thứ 9 để bình tĩnh chuẩn bị cho kỳ họp 10. Ông cho rằng cần học tập theo cách làm tại các Hội nghị Trung ương của Đảng khi làm gọn nội dung trình, thẩm tra; bố trí thảo luận ở tổ và hội trường...