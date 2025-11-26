Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 380 về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung.

Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng bởi thiên tai (gọi tắt là các bộ, cơ quan, địa phương) ưu tiên cao nhất là bảo vệ tính mạng, sức khỏe và sớm ổn định đời sống nhân dân, không để ai thiếu chỗ ở, không để ai bị đói, bị rét, không để các cháu học sinh thiếu trường lớp, không để người ốm thiếu chỗ chữa bệnh và các dịch vụ thiết yếu liên quan.

Thượng tá Đỗ Thành Thái - Chính ủy Sư đoàn 315, thăm và trao quà cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do mưa lũ tại xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk). Ảnh: Văn Viễn

Các bộ, cơ quan, địa phương triển khai công tác khắc phục hậu quả với tinh thần chủ động, khẩn trương, kịp thời và hiệu quả, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, bảo đảm nguyên tắc "sáu rõ" trong phân công công việc (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và rõ kết quả), "không cầu toàn, không nóng vội và cũng không bỏ lỡ cơ hội".

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tiếp tục xuất cấp hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ các địa phương, bảo đảm nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị, lực lượng tại chỗ hỗ trợ các địa phương tiếp nhận, vận chuyển, phân phát lương thực đến tận tay người dân tại các vùng bị chia cắt, cô lập.

UBND các tỉnh, thành phố huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực ngân sách địa phương, nguồn hỗ trợ của Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác để tập trung hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà bị tốc mái, hư hại.

Chính phủ giao các địa phương chủ động rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác để bố trí, sắp xếp quỹ đất xây dựng mới, tái định cư cho những hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn, hư hỏng nặng, trong đó có xây dựng khu mới tái định cư cho các hộ gia đình ở xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai.

Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo BHXH Việt Nam thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2 năm 2026) vào kỳ chi trả tháng 12/2025 đối với 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách tại vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ lụt khắc phục hậu quả và đón Tết Nguyên đán 2026...

Tuyệt đối không để xảy ra thiếu lương thực, thực phẩm vào cuối năm

Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố phối hợp với Bộ Xây dựng tập trung khắc phục nhanh nhất hạ tầng giao thông bị thiệt hại do thiên tai, nhất là những nơi còn bị chia cắt, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Ngân hàng Chính sách xã hội được giao trình Thủ tướng quyết định giảm lãi suất cho vay 2%/năm đối với khách hàng vay vốn các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội (bao gồm cả tổ chức và cá nhân theo quy định) tại các địa phương thuộc phạm vi hỗ trợ của nghị quyết này, trừ các địa phương đã được hỗ trợ tại Nghị quyết 347.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm dồi dào, nhất là vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão, lũ, thiên tai, tuyệt đối không để xảy ra thiếu lương thực, thực phẩm trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2026.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đánh giá, nghiên cứu nâng cấp hệ thống dự báo, cảnh báo sớm đối với thiên tai hiện tại, nhất là ứng dụng khoa học công nghệ, tích hợp dữ liệu khí tượng thủy văn, địa chất,… lên nền tảng số quốc gia và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dự báo bão, mưa lớn, dòng chảy, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất theo thời gian thực; phối hợp tiếp tục tăng cường năng lực cộng đồng và chính quyền địa phương hai cấp, nhất là cấp xã về phòng chống thiên tai trong tình hình mới...