Mưa lũ lịch sử xảy ra ngay sau các đợt mưa lớn kéo dài vào đúng kỳ triều cường đã gây ra lũ lớn lịch sử, ngập lụt rất nghiêm trọng, thiệt hại hết sức nặng nề về người, nhà cửa, tài sản... Các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, sinh kế, thu nhập, đời sống nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đợt mưa lũ lịch sử đã làm 102 người chết và mất tích, 221 nhà bị sập, đổ, trôi, 933 nhà bị hư hỏng; trên 80.000ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; trên 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi, nhiều công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế bị thiệt hại.

Ảnh: Nguyễn Huế

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc, chia sẻ nỗi đau tới các gia đình bị mất người thân do mưa lũ, chia sẻ khó khăn, vất vả, lo lắng của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân vùng bị thiên tai.

Lãnh đạo tỉnh cần xuống tận xã, phường đề chỉ đạo 'thần tốc' các giải pháp khắc phục sau lũ

Hiện nay, mưa đã giảm, lũ đã rút, Thủ tướng yêu cầu cần tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân.

Lãnh đạo các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai và Lâm Đồng cần xuống tận phường, xã, bám sát cơ sở, nhất là những khu vực bị ngập sâu, chia cắt, cô lập để nắm tình hình, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, "thần tốc" các giải pháp khắc phục hậu quả lũ lụt.

Các địa phương, đơn vị huy động các lực lượng, phương tiện, bằng mọi cách tiếp cận cho được tất cả các hộ dân bị cô lập, kịp thời tiếp tế, cứu trợ khẩn cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nhất là các hộ ở khu vực bị ngập sâu, mất nhà cửa, tài sản; tuyệt đối không để người dân đói, khát, rét. Thủ tướng yêu cầu tìm kiếm những người còn mất tích, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ lo hậu sự cho người đã thiệt mạng.

Các lực lượng hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, đường sá, trường lớp, trạm xá, nhà xưởng, khôi phục nhanh nhất các dịch vụ thiết yếu để bảo đảm chỗ ở, nơi học tập, khám chữa bệnh, cung cấp điện, nước, sóng viễn thông, khôi phục sản xuất kinh doanh trước ngày 30/11.

Thủ tướng giao bộ, ngành, địa phương bố trí chỗ ở tạm; huy động lực lượng quân đội, công an… hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, hoàn thành trước ngày 30/11; xây mới, tái định cư cho các hộ có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng, hoàn thành trước ngày 31/1/2026.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, rà soát, tổng hợp đầy đủ, chính xác thiệt hại; chủ động sử dụng các nguồn lực để hỗ trợ tối đa nhất có thể cho các đối tượng bị thiệt hại do thiên tai theo quy định, hoàn thành trước ngày 30/11; tổ chức điều phối tiếp nhận và phân phối tiền và hàng cứu trợ, bảo đảm đến tận tay người cần.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Tài chính triển khai các chính sách giãn, hoãn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí… với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại; chỉ đạo doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khẩn trương thực hiện bồi thường tổn thất cho bên mua bảo hiểm nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Bộ trưởng GD-ĐT chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương khẩn trương khôi phục hoạt động của các cơ sở giáo dục, có phương án sớm đưa học sinh trở lại học tập. Thủ tướng yêu cầu có phương án hỗ trợ ngay sách vở, trang thiết bị giảng dạy và đồ dùng học tập cho học sinh vùng lũ.

Bộ trưởng Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương khẩn trương khôi phục hoạt động của các cơ sở y tế, bảo đảm công tác điều trị, khám chữa bệnh cho nhân dân; bổ sung thuốc chữa bệnh, vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất khử khuẩn, vệ sinh môi trường; chi viện tối đa y, bác sĩ xuống trực tiếp cơ sở hỗ trợ công tác khám chữa bệnh, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh sau lũ. Thủ tướng nhấn mạnh, không để người dân thiếu nơi điều trị, khám, chữa bệnh.

Bộ trưởng Xây dựng khẩn trương hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương khắc phục, thông tuyến nhanh nhất các tuyến giao thông bị sạt lở, nhất là trên các tuyến cao tốc, quốc lộ và trục giao thông chính. Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo EVN tập trung hỗ trợ địa phương khôi phục hệ thống cung cấp điện tại các xã, phường.

Thủ tướng phân công các Phó Thủ tướng tiếp tục theo dõi thường xuyên tình hình, trực tiếp chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại các địa phương. Cụ thể, Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình đôn đốc, kiểm tra công tác này tại tỉnh Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Lê Thành Long: tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: tỉnh Khánh Hòa và Phó Thủ tướng Mai Văn Chính: tỉnh Lâm Đồng.