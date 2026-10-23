Masan Consumer (HOSE: MCH) ghi nhận doanh thu tăng 16,3%, mức tăng nhanh nhất trong ba năm, nhờ sản lượng phục hồi, hệ thống phân phối được củng cố và đóng góp từ các thương hiệu chủ lực Nam Ngư, Omachi, CHIN-SU, Wake-Up 247.

Các ngành hàng chủ lực cùng tăng trưởng

Theo công bố kết quả kinh doanh quý III/2026, Masan Consumer (HOSE: MCH) đạt 8.743 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng theo quý cao nhất trong ba năm và tiếp tục tăng tốc so với mức 14,2% của quý trước đó.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu MCH đạt 24.380 tỷ đồng, tăng 14,6%, tiệm cận kịch bản cao trong kế hoạch tăng trưởng 11–15% của năm 2026. Công ty duy trì mục tiêu doanh thu từ 33.800 đến 35.000 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở tốc độ tăng trưởng, mà còn ở sự đóng góp của nhiều ngành hàng. Trong đó, các sản phẩm gia vị tăng 18,8%, thực phẩm tiện lợi tăng 19,3% và đồ uống đóng chai tăng 14%.

Thực phẩm tiện lợi là một trong những điểm sáng khi danh mục cao cấp tăng gần 30%, nhanh hơn mức gần 20% của quý II. Ngành hàng này cũng ước tính tăng khoảng 2 điểm phần trăm thị phần giá trị kể từ đầu năm.

Trong ngành gia vị, Nam Ngư tiếp tục lấy lại thị phần từng bị ảnh hưởng trong quá trình chuyển đổi hệ thống phân phối năm 2025. Sản lượng tăng gần 20%, đưa thị phần ước tính trở lại khoảng 66–67%, chỉ còn cách 1–2 điểm phần trăm so với năm 2024.

Thương hiệu CHIN-SU tăng khoảng 15% trong chín tháng. Trong đó, các dòng sản phẩm như tương ớt, nước mắm cao cấp và gia vị hoàn chỉnh đều duy trì mức tăng từ khoảng 15% trở lên.

Nền tảng bán lẻ đưa tăng trưởng đi vào chiều sâu

Nền tảng bán lẻ là động lực quan trọng giúp Masan Consumer đưa sản phẩm đến gần người mua hơn. Doanh thu kênh truyền thống tăng 17,3% trong quý III/2026, cao hơn mức 10,6% của quý II.

Nền tảng Retail Supreme hỗ trợ quá trình này bằng dữ liệu bán hàng tại từng cửa hàng. Doanh nghiệp có thể xác định điểm bán phù hợp với từng sản phẩm, điều chỉnh danh mục và kết hợp trưng bày với hoạt động xây dựng thương hiệu. CHIN-SU, Nam Ngư và Omachi là những thương hiệu hưởng lợi rõ nét.

Dữ liệu cũng giúp lượng hàng đưa vào hệ thống bám sát sức mua thực tế. Số ngày tồn kho tại nhà phân phối được duy trì ở mức 16–17 ngày trong suốt năm, cho thấy tăng trưởng không đến từ việc đẩy thêm hàng vào kênh phân phối.

Ngoài kênh truyền thống, kênh bán lẻ hiện đại và nhà hàng, khách sạn, quán cà phê (HORECA) cùng tăng hơn 13%. Thương mại điện tử tăng gần 60% trên nền thấp khi kênh này mở rộng quy mô nhanh chóng.

Thương hiệu chuyển độ phủ thành sức mua

Nếu phân phối chính xác giúp sản phẩm có mặt đúng nơi, thương hiệu là yếu tố thúc đẩy người tiêu dùng lựa chọn. Kết quả quý III/2026 cho thấy hai nền tảng này đang hỗ trợ lẫn nhau: đầu tư thương hiệu tạo nhu cầu, còn hệ thống phân phối giúp chuyển nhu cầu thành doanh số tại từng cửa hàng.

Sự kết hợp trên góp phần đưa đồ uống đóng chai trở lại đà tăng trưởng. Doanh thu ngành hàng tăng 14%, nối tiếp điểm đảo chiều từ quý II/2026. Nước tăng lực Wake-Up 247 tiếp tục là động lực sản lượng chính. Thương hiệu trà đóng chai BUPNON cũng tăng khoảng 50% sau khi được tái ra mắt vào tháng 8.

Bên cạnh các ngành hàng chủ lực, MCH đang từng bước phát triển thêm những nguồn tăng trưởng mới. Trong quý III/2026, doanh thu nước giặt xả Chanté, thương hiệu đóng góp khoảng một nửa doanh thu danh mục chăm sóc gia đình và cá nhân, nhìn chung đi ngang so với cùng kỳ. Diễn biến này chủ yếu phản ánh việc MCH chủ động giảm chiết khấu để ứng phó với chi phí đầu vào liên quan đến giá hóa dầu tăng. Tính chung chín tháng, doanh thu thương hiệu vẫn tăng gần 20%.

Tương tự, kinh doanh quốc tế tăng 10,6% trong quý III/2026, thấp hơn mức khoảng 24% của quý trước đó, chủ yếu do nền so sánh tại Campuchia cao hơn. Masan Consumer đã xây dựng mô hình vận hành tại chỗ ở thị trường này và đang hoàn thiện kế hoạch cho các quốc gia khác. Lũy kế chín tháng, doanh thu quốc tế tăng khoảng 15%.

Nhìn chung, mức tăng trưởng nhanh nhất ba năm của MCH được tạo nên từ nhiều động lực cùng lúc. Khi hệ thống phân phối đi sâu hơn vào từng điểm bán, các thương hiệu chủ lực duy trì sức mua và những mảng mới bắt đầu đóng góp, doanh nghiệp có thêm dư địa tăng trưởng bên cạnh việc mở rộng độ phủ.

Tố Uyên