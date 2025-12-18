Diễn đàn Thương mại điện tử (TMĐT) xuyên biên giới 2025 với chủ đề “Đưa xuất khẩu trực tuyến thành điểm sáng của TMĐT” vừa được Hiệp hội TMĐT Việt Nam phối hợp với Cục TMĐT và Kinh tế số - Bộ Công Thương tổ chức sáng 18/12 tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc sự kiện, bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục TMĐT và kinh tế số cho biết: Trong giai đoạn qua, TMĐT liên tục là một trong những động lực mạnh nhất của kinh tế số Việt Nam. Năm 2025, bất chấp những khó khăn, thách thức của bối cảnh kinh tế chung, TMĐT Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng trên 25%, đưa quy mô thị trường TMĐT bán lẻ cán mốc 31 tỷ USD, chiếm khoảng 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cả nước. Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí trong Top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng TMĐT nhanh nhất thế giới, đứng thứ 3 Đông Nam Á (sau Indonesia và Thái Lan) về quy mô thị trường TMĐT.

Đặc biệt, “TMĐT xuyên biên giới nổi lên như một kênh mở rộng thị trường hiệu quả cho doanh nghiệp Việt Nam. Nhiều mô hình bán lẻ trực tuyến đã vươn tới người tiêu dùng ở các thị trường khu vực và quốc tế”, bà Việt Anh nhấn mạnh.

Bà Lại Việt Anh, Phó Cục trưởng Cục TMĐT và kinh tế số phát biểu tại sự kiện.

Theo con số công bố tại Báo cáo xuất nhập khẩu 2024 của Bộ Công Thương, năm 2024, tổng giá trị xuất nhập khẩu qua TMĐT của Việt Nam đạt 4,1 tỷ USD, trong đó xuất khẩu trực tuyến đạt 1,7 tỷ USD. Sang năm 2025, ước tính xuất khẩu qua kênh TMĐT tăng 18%, đạt 2 tỷ USD, nâng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua TMĐT của Việt Nam lên 4,45 tỷ USD.

“Đây là tín hiệu tích cực cho thấy nhu cầu quốc tế đối với sản phẩm thương hiệu Việt qua kênh số tiếp tục tăng. Doanh nghiệp trong nước đang khai thác hiệu quả các nền tảng số, công cụ quảng bá – phân phối xuyên biên giới. Cùng với đó, các điều kiện hỗ trợ như thanh toán, logistics quốc tế, các giải pháp trọn gói để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu trên các nền tảng TMĐT đã có bước cải thiện. Với đà này, nếu chúng ta tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng sản phẩm – dữ liệu, và thúc đẩy chuẩn hoá xanh, TMĐT xuyên biên giới sẽ còn nhiều dư địa bứt phá”, bà Việt Anh chia sẻ.

Cũng tại sự kiện, ông Bùi Trung Kiên, Phó Chủ tịch Hiệp hội TMĐT Việt Nam (VECOM) đánh giá cao sự phát triển của TMĐT xuyên biên giới – một động lực tăng trưởng mới của kinh tế số Việt Nam.

“Trên thực tiễn, TMĐT xuyên biên giới đang mở cơ hội rất lớn cho doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thông qua các nền tảng số, doanh nghiệp có thể tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng quốc tế, rút ngắn chuỗi trung gian, giảm chi phí và nhanh chóng thử nghiệm sản phẩm trên nhiều thị trường”, ông Kiên phân tích.

Tuy nhiên, lãnh đạo VECOM lưu ý, đi cùng cơ hội là không ít thách thức: từ khuôn khổ pháp lý, logistics, thanh toán, tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế, cho đến năng lực vận hành và xây dựng thương hiệu bền vững trên thị trường toàn cầu.

Theo ông Kiên, để xuất khẩu trực tuyến trở thành điểm sáng của TMĐT, cần có sự đồng hành chặt chẽ của Nhà nước, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, Nhà nước đóng vai trò kiến tạo chính sách và hành lang pháp lý; các hiệp hội làm cầu nối, hỗ trợ thông tin, đào tạo, kết nối; còn doanh nghệp là chủ thể trung tâm, trực tiếp đổi mới mô hình kinh doanh, nâng cao năng lực, chinh phục thị trường quốc tế.

“Trong Chiến lược phát triển TMĐT giai đoạn 2026-2030, TMĐT không chỉ dừng ở câu chuyện thị trường nội địa mà được đánh giá là giai đoạn then chốt để Việt Nam từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm xuất khẩu TMĐT của châu lục. Trong bối cảnh đó, xuất khẩu trực tuyến không chỉ là kênh hỗ trợ mà cần được xác định là trụ cột tăng trưởng mới, góp phần nâng cao giá trị hàng hóa Việt Nam, mở rộng thị trường và tăng sức chống chịu của doanh nghiệp Việt trước những biến động toàn cầu”, ông Kiên lưu ý thêm.