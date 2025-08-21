Theo The Sun, hãng Volkswagen vừa đưa ra chính sách mới cho dòng xe điện ID.3 Pro và ID.3 Pro S tại thị trường Anh. Theo đó, người dùng các dòng xe điện này chỉ được sử dụng mức công suất tiêu chuẩn là 201 mã lực, dù động cơ thực tế có khả năng đạt công suất tối đa 228 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm.

Nếu muốn khai thác toàn bộ sức mạnh động cơ, chủ xe phải trả thêm cho hãng số tiền là 16,5 bảng mỗi tháng (xấp xỉ 530 nghìn đồng/tháng). Ngoài ra, khách hàng có thể thanh toán 165 bảng mỗi năm (xấp xỉ 5,3 triệu đồng) hoặc 649 bảng trọn đời (khoảng 20,8 triệu đồng) để được "mở khoá" động cơ.

Hãng xe Đức cho rằng đây là cách tiếp cận linh hoạt, giúp khách hàng không phải trả mức giá cao ngay từ đầu mà có thể tùy chọn nâng cấp khi cần. Ngoài ra, gói mở khóa hiệu suất này vẫn có thể được chuyển nhượng khi chủ xe bán lại phương tiện của mình.

Tuy nhiên, động thái của Volkswagen đã làm bùng nổ tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng đây chẳng khác nào “thuê” lại những gì vốn dĩ người mua đã trả tiền, đi ngược khái niệm sở hữu và tạo cảm giác “bỏ thêm tiền để có thêm sức mạnh” giống trong các trò chơi điện tử.

Không ít chuyên gia cảnh báo việc “gắn phí thuê bao” vào tính năng có sẵn có thể gây phản tác dụng, làm suy giảm niềm tin khách hàng thay vì tăng giá trị trải nghiệm.

Trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang chuyển hướng mạnh mẽ sang mô hình khái niệm SDV (các chức năng, hiệu suất và trải nghiệm lái được quyết định và nâng cấp chủ yếu thông qua phần mềm thay vì cố định bằng phần cứng như trước), việc Volkswagen áp dụng chính sách gây tranh cãi này được xem là bước thử nghiệm táo bạo.

Song câu hỏi lớn đặt ra là: liệu người dùng có chấp nhận trả tiền thêm để “mở khóa” sức mạnh mà chiếc xe vốn dĩ đã sở hữu, hay sẽ quay lưng với hãng?

(Theo The Sun)

