Xe cũ rớt giá hiếm thấy

Thị trường ô tô cũ từ đầu năm 2025 đến nay diễn biến khá trầm lắng, sức mua giảm, giao dịch ảm đạm. Dù giá bán đã giảm sâu so với những năm trước, song nhiều salon vẫn ít khách, phải hoạt động cầm chừng và "nín thở" chờ tín hiệu phục hồi.

Khảo sát của PV VietNamNet tại các phố xe cũ ở trung tâm Hà Nội như Lê Văn Lương, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Chánh, Thành Thái, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Linh,... khách đến xem, giao dịch rất thưa vắng, lượng xe bán ra tại các cơ sở lớn tại Hà Nội sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Thời điểm từ đầu năm đến nay là khoảng thời gian "đáng quên" của giới buôn xe cũ. Ảnh: Hoàng Hiệp

Anh Lê Đình Dũng, chủ một salon ô tô đã qua sử dụng trên phố Lê Văn Lương cho biết, trung bình những năm trước, mỗi tháng cơ sở của anh bán ra được 15-20 xe thì nay chỉ bán được dưới 10 xe, thậm chí có tháng chỉ được đúng 5 chiếc. Không chỉ bán ế về số lượng, thời điểm hiện tại cũng ghi nhận sự việc giá xe giảm sâu khiến công việc định giá nhập và giá bán ra của dân buôn xe cũ khó khăn hơn trước.

"Nếu trước đây, ô tô chạy lướt khoảng 1-2 năm thường mất giá khoảng 10%-15% thì nay mức khấu hao đã tăng lên đến 20%-25%, thậm chí xe sang còn giảm mạnh hơn. Như một chiếc Hyundai Accent bản giữa đời 2023 vừa cuối năm 2024 có thể bán ra được 500 triệu, thì nay chỉ còn hơn 400 triệu đồng. Nhiều trường hợp nhập xe về đành 'bán lúa non' chứ càng để lâu càng lỗ", anh Dũng chia sẻ.

Tương tự, anh Triệu Bôn - chủ một cơ sở kinh doanh ô tô đã qua sử dụng tại phường Đại Mỗ (Hà Nội) nhận định, giá xe cũ khoảng 1 năm trở lại đây có xu hướng giảm với nguyên nhân chính là theo nhịp giảm của xe mới.

"Nhiều chủ xe lựa chọn “găm hàng” chờ giá tốt hơn thay vì bán lỗ, khiến lượng giao dịch trên thị trường sụt giảm rõ rệt so với trước. Người dùng thì không muốn bán rẻ, còn người mua thì chờ giá xuống thấp hơn, khiến thị trường càng tê liệt", anh Bôn chia sẻ.

Nhiều chủ salon ô tô cũ tại Hà Nội thừa nhận, những tháng đầu năm 2025 là giai đoạn khó khăn và “ám ảnh” nhất từ trước tới nay. Doanh số lao dốc, trong khi chi phí mặt bằng, nhân công, lãi vay vẫn neo cao, buộc giới kinh doanh phải căng mình cầm cự từng ngày.

Nhiều cơ sở kinh doanh ô tô cũ rất sẵn hàng nhưng thưa vắng khách đến xem xe. Ảnh: Hoàng Hiệp

Dân buôn 'đứng ngồi không yên' khi tháng Ngâu cận kề

Tháng Ngâu (tháng 7 âm lịch) đang đến gần, thị trường ô tô cả xe mới lẫn cũ lại đứng trước nỗi lo quen thuộc là sức mua sụt giảm mạnh vì tâm lý kiêng kỵ của người Việt. Với giới kinh doanh xe, đây là giai đoạn “ám ảnh” nhất trong năm, bởi vốn dĩ sức cầu đã yếu, nay càng thêm trầm lắng.

Trong khi ở mảng xe mới, hàng loạt hãng đã tung ra chương trình giảm giá, hỗ trợ lệ phí trước bạ để kích cầu. Nhiều mẫu sedan, SUV, MPV thậm chí rơi xuống mức thấp kỷ lục song nỗi lo hàng tồn vẫn thường trực thì thị trường xe cũ còn khó khăn hơn. Trong đó, phân khúc dưới 500 triệu đồng vốn từng là “mảnh đất màu mỡ” cho người mua xe lần đầu nay cũng chững lại, bởi xe mới giảm giá quá sâu, tạo ra sức ép trực tiếp.

Giới buôn xe cũ vẫn dự báo thị trường sẽ ấm lên sau tháng Ngâu. Ảnh: Hoàng Hiệp

Theo anh Nguyễn Minh Khánh - chủ một salon trên phố Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội), bước vào tháng Ngâu, tâm lý kiêng kỵ của người mua càng khiến nhu cầu mua sắm xe chững lại và đây có thể là thời điểm "thủng đáy" của thị trường ô tô cả mới và cũ. Dù vậy, theo anh Khánh, khác với xe mới, mức sụt giảm của xe cũ thường không quá sâu.

"Thực tế nhiều năm cho thấy, từ sau rằm tháng Bảy âm lịch, giao dịch bắt đầu khởi sắc trở lại, thị trường ít nhiều vẫn ấm lên đến cuối năm. Tôi cho rằng sau tháng Ngâu, thị trường ô tô cũ vẫn có cơ hội sôi động hơn, nhưng khó đạt được sự bùng nổ như những năm trước đây”, anh Khánh nhận định.

Theo giới chuyên môn, tháng Ngâu sẽ là khoảng lặng cần thiết để thị trường tự điều chỉnh. Giao dịch dự kiến chỉ khởi sắc trở lại sau thời gian này, khi tâm lý kiêng kỵ giảm bớt. Từ nay đến hết năm, thị trường có khả năng phục hồi nhờ chính sách kích cầu và nhu cầu mua sắm xe mới tăng vào dịp cao điểm cuối năm.

Tuy nhiên, mức độ sôi động khó có thể quay lại như giai đoạn trước đây, khi sức cầu bền bỉ và kinh tế vĩ mô thuận lợi hơn. Ngoài ra, một số chính sách liên quan đến hạn chế xe xăng có thể triển khai trong thời gian tới cũng có thể tác động đến tâm lý khách hàng, khiến người mua xe xăng cũ thêm phần dè dặt, chờ đợi.

Với dân buôn ô tô đã qua sử dụng, điều quan trọng nhất lúc này là khả năng xoay vòng vốn. Ai chịu được “bão Ngâu” sẽ có cơ hội đón sóng vào cuối năm; ngược lại, không ít cơ sở có nguy cơ rời cuộc chơi khi chi phí mặt bằng, nhân công hay lãi vay vẫn ở mức cao.

