Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 141/2026, Cục trưởng Cục Thuế đã có Công điện số 11 yêu cầu triển khai ngay việc miễn thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh có doanh thu đến 1 tỷ đồng.

Theo công điện, để kịp thời triển khai Nghị định số 141/2026, thủ trưởng các cơ quan thuế cần chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến quy định mới tới công chức thuế và người nộp thuế, đồng thời chuẩn bị các điều kiện đảm bảo thi hành.

Trong đó, cần chú ý việc sửa đổi mức doanh thu năm không chịu thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ đồng.

Đồng thời, chính thức áp dụng mức miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp, tổ chức có tổng doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống.

Cục Thuế yêu cầu toàn ngành triển khai thống nhất chính sách thuế mới sau khi Chính phủ chính thức nâng ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh từ trên 1 tỷ đồng/năm từ đầu năm 2026.

Để đảm bảo quyền lợi cho người nộp thuế, cần chú ý về các quy định chuyển tiếp. Cụ thể, trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tự xác định mức doanh thu năm từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ từ 1 tỷ đồng trở xuống mà đã kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị định số 68/2026 thì được xử lý tiền thuế đã nộp theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 68/2026.

Trường hợp doanh nghiệp đã tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý I/2026 mà doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu trong kỳ tính thuế từ 1 tỷ đồng trở xuống thì không phải tạm nộp thuế thu nhập các quý tiếp theo, được bù trừ, hoàn trả, hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách theo quy định của pháp luật về quản lý thuế đối với số thuế nộp thừa.

Trường hợp kỳ tính thuế năm 2025 có thời điểm kết thúc sau ngày 1/1/2026 mà doanh nghiệp đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 2 Nghị định 141/2026 thì được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian tính từ ngày 1/1/2026 đến hết kỳ tính thuế năm 2025.

Số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn thuế của kỳ tính thuế năm 2025 bằng tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2025 chia cho 12 tháng (hoặc số tháng thực hoạt động của kỳ tính thuế năm 2025 đối với trường hợp doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2025) và nhân với số tháng của kỳ tính thuế năm 2025 thuộc năm dương lịch 2026.

Từ kỳ tính thuế năm 2026 thực hiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định 141/2026 của Chính phủ.

Cục Thuế yêu cầu các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai, tổ chức thực hiện, đảm bảo việc áp dụng chính sách thuế mới thống nhất và đúng quy định.