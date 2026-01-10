Bộ Nội vụ vừa ban hành hướng dẫn về việc xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức đã có thời gian công tác và đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 170/2025 của Chính phủ. Quy định này chính thức được thực hiện từ ngày 1/3/2026.

Theo Bộ Nội vụ, việc xếp lương phải căn cứ vào thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Trường hợp thời gian công tác không liên tục nhưng người lao động chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn. Tuy nhiên, quy định này chỉ áp dụng với những khoảng thời gian làm công việc phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí tuyển dụng mới được tính để xếp lương ở ngạch công chức tương ứng.

Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng có trách nhiệm xác định chính xác thời gian công tác hợp lệ làm căn cứ xếp lương cho người được tuyển dụng vào công chức.

Xếp lương với người đã hưởng bảng lương chuyên môn

Đối với người được tuyển dụng vào công chức đã hưởng lương theo các bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Nghị định số 204/2004, việc xếp lương được thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm quyền lợi, hạn chế xáo trộn.

Ảnh minh hoạ: Lê Anh Dũng

Trường hợp được tuyển dụng vào vị trí việc làm có ngạch công chức cùng hệ số bậc lương đang hưởng thì được xếp ngang bậc lương và giữ nguyên phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Thời gian xét nâng bậc lương lần sau cũng được bảo lưu tương ứng.

Nếu vị trí tuyển dụng có hệ số bậc lương khác, công chức chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung sẽ được xếp vào hệ số lương gần nhất (cao hơn hoặc thấp hơn) so với hệ số đang hưởng. Thời điểm tính hưởng lương mới là từ ngày ký quyết định xếp lương.

Với công chức đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, việc xếp lương căn cứ vào tổng hệ số lương cộng phụ cấp đang hưởng để xác định bậc lương phù hợp trong ngạch mới.

Trường hợp tổng hệ số lương đang hưởng cao hơn bậc cuối cùng của ngạch được xếp thì công chức được xếp vào bậc cuối cùng và hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu. Hệ số này được giữ trong suốt thời gian xếp ngạch công chức và sẽ chấm dứt khi công chức được xếp sang ngạch cao hơn theo vị trí việc làm mới.

Đối với sĩ quan, hạ sĩ quan lực lượng vũ trang, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu và sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an khi được tuyển dụng vào công chức, việc xếp lương thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 79/2005 của Bộ Nội vụ.

Xếp lương với người chưa hưởng bảng lương nhà nước

Với người có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa hưởng bảng lương do Nhà nước quy định, việc xếp lương được thực hiện theo bảng lương chuyên môn của công chức.

Cụ thể, người được tuyển dụng vào vị trí chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính sẽ căn cứ vào tổng thời gian công tác phù hợp, sau khi trừ thời gian kinh nghiệm bắt buộc theo yêu cầu vị trí. Phần thời gian còn lại được quy đổi để xếp bậc lương, cứ đủ 36 tháng được xếp lên một bậc.

Đối với vị trí chuyên viên, cán sự hoặc nhân viên, việc xếp bậc lương cũng căn cứ vào tổng thời gian công tác phù hợp, với chu kỳ nâng bậc là 36 tháng đối với chuyên viên, cán sự và 24 tháng đối với nhân viên. Thời gian lẻ chưa đủ chu kỳ được cộng dồn để xét nâng bậc lương lần sau.